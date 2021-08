Athènes en danger alors que les incendies de forêt en Grèce font rage de manière incontrôlable – 150 incendies dévastent la nation | Monde | Nouvelles

Deux personnes ont déjà été tuées, dont un pompier volontaire de 38 ans et le président de la Chambre de commerce d’Athènes, Konstantinos Michalos. 20 autres personnes ont été blessées. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré que les incendies montraient “la réalité du changement climatique”, et que d’énormes nuages ​​​​de fumée et de cendres près de la capitale ont poussé de nombreuses personnes à quitter la région et à chercher refuge ailleurs.

Une vingtaine d’avions bombardiers d’eau et des centaines de pompiers sont utilisés pour s’occuper des incendies de forêt, tandis que des pompiers et des avions supplémentaires sont envoyés de pays comme la France et les États-Unis pour aider à maîtriser la situation.

Le gouvernement britannique a également informé que le ministre de l’Intérieur Priti Patel envoyait des “pompiers expérimentés” pour aider la cause après avoir été témoin de “l’effet dévastateur” des incendies.

Plus de 150 incendies ont été signalés, tandis que six régions du pays ont été placées en état d’alerte élevée alors que la région fait face aux conditions météorologiques extrêmes qui ont affecté une grande partie de l’Europe cet été.

Les incendies s’avèrent difficiles à contrôler en raison des vents forts et des températures élevées. Ces vents imprévisibles signifient que les pires incendies se situent autour du nord de la région d’Athènes.

Le ministre du gouvernement Nikos Hardalias a commenté les conditions dangereuses auxquelles sont confrontés les pompiers qui luttent contre l’incendie.

Il a déclaré: “Des feux de forêt d’une intensité et d’une propagation sans précédent, toutes nos forces se battent jour et nuit pour sauver des vies, avec des volontaires”.

Alors que les incendies font des ravages dans les maisons et les entreprises des villes et des villages, de nombreux habitants sont également contraints d’évacuer les animaux dont ils dépendent pour leur subsistance.

La Turquie voisine a également été touchée par les pires incendies de forêt du pays, qui ont déjà tué huit personnes et entraîné l’évacuation de dizaines de milliers de personnes le long de la côte sud.

Le changement climatique en serait la cause et a augmenté le risque de temps chaud et sec qui peut aggraver les incendies de forêt.

Un responsable des garde-côtes de l’île, Sotiris Danikas, a déclaré au radiodiffuseur ERT “Nous parlons de l’apocalypse, je ne sais pas comment la décrire”.