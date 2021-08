Ather Energy, partenaire de BLive pour favoriser l’adoption des véhicules électriques dans ces destinations touristiques

La plate-forme de vente au détail multi EV BLive et Ather Energy ont annoncé un partenariat stratégique pour favoriser l’adoption des VE en construisant une infrastructure de recharge dans les destinations touristiques populaires en Inde, à commencer par Goa. Dans ce partenariat unique en son genre, Ather Energy et BLive visent à créer un écosystème qui vise à fournir une expérience de VE facilement accessible ainsi qu’une infrastructure de recharge à travers le pays. Dans le cadre de ce partenariat, BLive mettra en place 5 stations de recharge pour Ather Energy à travers Goa d’ici la fin août et celles-ci seront nommées « BLive EV Zones ». Par ailleurs, la start-up prévoit de renforcer sa présence en installant 15 bornes de recharge à travers l’Etat d’ici la fin de l’année à des endroits phares. Outre Goa, ledit partenariat se concentrera sur la mise en place de grilles de recharge dans des destinations touristiques telles que Coorg, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, etc.

BLive offrira également une expérience de scooter électrique Ather de première main et aidera les clients à pré-réserver et à réserver via le BLive EV Store, qui est un magasin EV en ligne multimarque. BLive est également le partenaire officiel du tourisme EV de la Goa Tourism Development Corporation (GTDC) et le partenariat se déroule également sous le soutien de cette dernière. La société affirme que poursuivant son soutien au tourisme durable et à l’adoption des véhicules électriques à Goa, des « zones BLive EV » seront mises en place dans ses hôtels associés. BLive dit qu’il tirera parti de ses partenariats existants avec des acteurs publics et privés de l’industrie du voyage et de l’hôtellerie pour piloter le déploiement d’Ather Grid à travers le pays.

BLive est actuellement présent dans 9 états sur 15 sites. Comme déjà mentionné, BLive est la première plate-forme d’expérience EV en Inde qui propose des visites guidées expérientielles sur des vélos électriques. Jusqu’à présent, BLive EV Tours a effectué plus de 15 000 circuits en vélo électrique, dans les 15 sites où il est présent.

