Athira Pharma prolonge l’essai clinique sur la maladie d’Alzheimer et ajoute de nouveaux cadres après la mise en congé du PDG

Athira COO Mark Litton. (Photo d’Athira)

Athira Pharma fait avancer ses essais cliniques à la suite d’allégations de manipulation d’images dans des articles rédigés par son PDG, a rapporté la société aujourd’hui dans sa mise à jour financière et commerciale du deuxième trimestre.

L’ancienne PDG Leen Kawas a été mise en congé en juin après des allégations d’images altérées dans des articles scientifiques dont elle est l’auteur. Le COO de l’entreprise, Mark Litton, a depuis assumé des responsabilités de direction au jour le jour.

Litton a déclaré dans le communiqué de presse d’aujourd’hui que la société “a fait des progrès significatifs dans nos initiatives d’entreprise et cliniques” au cours du dernier trimestre. Il est en phase de développement clinique d’un composé pour la démence de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Athira a procédé à d’autres changements de direction à la suite du décès récent du président du conseil d’administration Tadataka Yamada. La société basée à Bothell, dans l’État de Washington, a nommé le 5 août Kelly Romano à la présidence du conseil d’administration pour remplacer Yamada. Romano a une formation dans les bâtiments commerciaux et l’aérospatiale et est fondateur et PDG de BlueRipple Capital, LLC, une société de conseil pour les entreprises technologiques mondiales.

Parmi les autres nominations récentes, citons Rachel Lenington, anciennement chez Seagen et la Fondation Bill & Melinda Gates, en tant que CTO et responsable de la stratégie de développement de produits. Mark Worthington a été nommé avocat général.

Le 17 juin, le site d’information STAT a publié un article examinant les allégations de manipulation d’images dans les articles de Kawas, qui sont apparues pour la première fois sur PubPeer, un service où les scientifiques peuvent commenter l’intégrité des données dans les articles scientifiques.

Un commentaire est apparu pour la première fois en 2016 sur un article, et plus récemment sur trois autres études. Ils concernent des articles sur lesquels Kawas a fait des recherches alors qu’elle était étudiante à la Washington State University, où elle a obtenu un doctorat en 2011.

La société a annoncé en juin qu’elle achèverait un examen “issu de la recherche doctorale menée par le Dr Kawas à l’Université de l’État de Washington”.

Ces articles préparent le terrain pour les essais cliniques actuels de la société sur l’ATH-1017, un agent conçu pour régénérer les tissus cérébraux, pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer légère à modérée.

Dans un communiqué de presse d’Athira avant sa mort, Yamada a déclaré : « L’ATH-1017 a été découvert, développé et breveté par Athira sur la base de nouvelles données générées au sein de la société. La Société est confiante dans le potentiel thérapeutique de l’ATH-1017 pour le traitement de la démence.

Bien que la société ne semble pas avoir publié de données précliniques sur l’ATH-1017, elle a récemment présenté les premiers résultats de son étude de phase 1 sur l’ATH-1017 lors de la conférence internationale de l’Association Alzheimer. Par ailleurs, Athira poursuit son essai de phase 2/3 dans une extension en ouvert. Après la fin d’une période de traitement de 26 semaines, les personnes du groupe placebo ou du groupe actif peuvent choisir de continuer jusqu’à 26 semaines supplémentaires à la dose élevée. La société s’attend à ce que des données sortent de cet essai d’ici le premier semestre 2022 et prévoit de lancer un essai de phase 2 testant l’agent chez des personnes atteintes de la maladie de Parkinson d’ici la fin de 2021.

La perte nette de la société pour le trimestre s’est élevée à 14 millions de dollars, contre 2 millions de dollars pour le même trimestre en 2020, dont 12 millions de dollars sont consacrés aux dépenses de recherche et développement. Elle dispose d’environ 350 millions de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements. La perte nette par action s’est établie à 0,38 $, ce qui était juste au-dessus des attentes des analystes.

Athira, qui est devenue publique l’année dernière, fait également l’objet de poursuites pour des investisseurs potentiellement trompeurs. La valeur de son action a diminué d’environ la moitié après le milieu de l’été après la révélation des allégations de manipulation d’images, et a encore baissé de 6% lundi.