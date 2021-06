Athleisure Line et Aspen Pop-Up – WWD

in

Nili Lotan se développe dans plusieurs directions.

La société s’est associée à Champion Athleticwear pour lancer une collection haut de gamme et en édition limitée, Champion x Nili Lotan, le 23 juin. Le designer ouvrira également un pop-up Aspen, Colorado, mardi.

La collection collaborative combine les styles sportifs avec le luxe, capitalisant sur l’autorité de Champion en matière de vêtements de sport et l’expertise en design minimaliste de Lotan.

La ligne comprend un soutien-gorge de sport, un short de motard, des leggings, un survêtement, un sweat à capuche zippé et un survêtement. Il est développé pour une saison.

Lotan, qui est également directrice générale de sa marque, a déclaré : « Pour moi, cette collaboration est avant tout une rencontre entre l’athlétisme et le luxe. Comment porter des vêtements de sport au-delà de l’entraînement, comment intégrer des pièces polyvalentes et flexibles dans sa garde-robe. Les styles de la capsule athlétique sont tous destinés à être entrelacés avec les styles de ma collection principale. Ils sont parfaits pour une séance d’entraînement, faire des courses, se prélasser le week-end ou voyager. On peut les habiller vers le haut ou vers le bas.

Les prix varient de 75 $ pour une casquette à logo classique à 395 $ pour une veste de survêtement.

La collaboration sera disponible dans tous les magasins de détail Nili Lotan, NiliLotan.com, Forward, Goop, Intermix, Matchesfashion, Net-a-porter et TNT.

“Travailler avec Nili Lotan nous a apporté des styles frais et excitants pour la saison”, a déclaré Jon Ram, président du groupe des vêtements de sport mondiaux pour HanesBrands, le parent de Champion. « Nili Lotan est réputée pour son style unique et son positionnement dans la catégorie des femmes de luxe. Alors que nous continuons à travailler à l’intersection des vêtements de sport et du style de vie, l’opportunité de mélanger l’héritage sportif intemporel du champion avec une capsule de prêt-à-porter haut de gamme était parfaitement logique.

Lotan, qui a lancé sa marque en 2003, a précédemment dirigé des équipes de design chez Ralph Lauren, Liz Claiborne et Nautica.

« Je n’ai jamais fait de collaboration. C’est mon premier. Cela m’est venu, j’ai été présenté par un ami au PDG de Champion Europe. Nous avons discuté avant COVID-19, et ils étaient très intéressés par un partenariat avec une ligne de vêtements pour femmes haut de gamme », a déclaré Lotan, d’origine israélienne. Elle a déclaré que Champion avait collaboré avec des sociétés telles que Supreme et Rick Owens pour les vêtements pour hommes, mais “ils n’avaient jamais eu de vêtements pour femmes haut de gamme”.

Lorsqu’on lui a demandé à qui s’adresse la collaboration, Lotan a répondu : « C’est mon client. Il sera vendu sur mes plateformes et mes magasins, et les détaillants qui vendent mes vêtements. Ils ne vont pas le vendre sur leurs plateformes. L’idée était qu’ils obtiennent mes clients – le client haut de gamme. » Lotan a déclaré que ses collections ont toujours été influencées par son style de vie, qui est actif. Elle travaille avec un entraîneur personnel tous les jours et pratique également le Pilates.

“Pour moi, ce qui rend cette collaboration différente, c’est qu’il ne s’agissait pas seulement de vêtements de sport, il s’agissait de créer une mini collection, où vous portez vos vêtements de sport avec ma collection”, a-t-elle déclaré. Elle a dit qu’elle relookait les pièces emblématiques de sa collection comme des shorts de motard, des leggings et des soutiens-gorge de sport. Par exemple, une femme peut porter des leggings et une de ses vestes au bureau.

“C’est vraiment athlétique rencontre le luxe, et comment les vêtements de sport fonctionnent au-delà des séances d’entraînement”, a déclaré Lotan. En utilisant des tissus différents de ceux généralement utilisés dans les lignes plus abordables de Champion, la société a produit la collection collaborative en Italie avec des tissus haut de gamme. Il porte un logo Champion x Nili Lotan, avec le nom de Lotan écrit en script.

Pour faire passer le mot, Nili Lotan x Champion placera des affichages sauvages dans tout New York et montera un panneau d’affichage à Los Angeles.

« À mon avis, ça va aller très vite. Ce sera parti dans une semaine ou deux », a-t-elle déclaré. Elle pense que les soutiens-gorge de sport, les shorts de motard et le chapeau seront les best-sellers car ils sont les plus abordables.

Dans un mouvement connexe, Lotan ouvrira son premier pop-up Aspen en partenariat avec MAX. Ouverte mardi au 461 East Hopkins Avenue, la boutique de 1 500 pieds carrés proposera les vêtements et accessoires de la marque des collections été, pré-automne et classiques, ainsi que des articles sélectionnés de la collaboration Champion x Nili Lotan. Il sera ouvert jusqu’à fin septembre, mais pourrait rester ouvert plus longtemps.

“Maintenant que notre cliente recommence à voyager, je veux pouvoir répondre à ses besoins en matière de garde-robe pendant qu’elle fait ses courses en vacances cet été”, a déclaré Lotan.

Max Martinez, propriétaire de MAX, a déclaré : « Nili Lotan est depuis longtemps un designer préféré parmi mes clients à Aspen, donc un partenariat sur une boutique éphémère offrira à tous ceux qui visitent la destination idéale pour des looks merveilleusement conçus pour les vacances d’été et au-delà. . “

“Ce sera un magasin Nili Lotan complet, et Max s’occupe de la logistique”, a-t-elle déclaré. « Aspen est l’endroit où se trouvent mes clients. Nous avons beaucoup de succès à Aspen, East Hampton (où elle a un magasin depuis plus de 10 ans) et Palm Beach.

Lotan a trois emplacements permanents aux États-Unis, deux à Manhattan et un à East Hampton, NY La boutique Aspen a été conçue avec une esthétique minimaliste similaire à ces emplacements. Elle prévoit d’ouvrir un magasin à Palm Beach, en Floride, en septembre, et espère ouvrir un magasin à Los Angeles l’année prochaine.

