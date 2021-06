Athlète, Nike et plus – WWD

Simone Biles a prouvé au cours des cinq dernières années que son pouvoir de star s’étend bien au-delà du sol de gymnastique.

La gymnaste olympique est une figure de proue du monde du sport depuis ses débuts aux Jeux olympiques de 2016 aux Jeux de Rio de Janeiro et a depuis travaillé avec plusieurs grandes marques et entreprises de mode.

Biles est l’une des gymnastes les plus décorées de l’histoire du sport, remportant quatre médailles d’or et une de bronze à ses premiers Jeux olympiques. Elle est également la première gymnaste à remporter trois titres mondiaux consécutifs du concours multiple.

La gymnaste a réaffirmé sa domination dans le sport dimanche lorsqu’elle a obtenu la première place dans l’équipe américaine de gymnastique lors des essais olympiques à Saint-Louis pour les prochains Jeux d’été à Tokyo le mois prochain. Elle est rejointe par les nouveaux arrivants Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner et Jade Carey.

Ici, WWD revient sur certaines des principales affaires de mode de Biles tout au long de sa carrière. Lisez la suite pour en savoir plus.

Athlète

Après avoir mis fin à son contrat de parrainage avec Nike, Biles s’est associée à Athleta en avril dans le cadre d’un partenariat à long terme qui fait de la marque le partenaire vestimentaire exclusif de la gymnaste. Grâce à ce partenariat, Athleta et Biles collaborent également sur sa propre ligne de vêtements de sport et créeront plusieurs collections capsules pour Athleta Girl. La première ligne de vêtements de sport de Biles devrait faire ses débuts l’année prochaine.

“L’utilisation de ma voix a été très stimulante pour moi et je suis reconnaissant de me lancer dans ce nouveau voyage avec Athleta pour inspirer les jeunes filles et les femmes à faire de même”, a déclaré Biles. « La possibilité d’encourager les jeunes filles à atteindre leur plein potentiel et à être une force de changement est incroyablement puissante. J’admire Athleta pour son engagement à reconnaître et à soutenir la force individuelle et collective des femmes et, ensemble, je crois que nous pouvons aider les filles à conquérir le monde avec confiance et passion dans leurs efforts sportifs et au-delà.

Nike

Biles a fait équipe pour la première fois avec Nike en 2015 avant ses premiers Jeux olympiques et a représenté la marque aux Jeux de Rio de Janeiro. Dans une interview avec le Wall Street Journal, Biles a parlé de la fin du parrainage, déclarant qu’elle sentait ses valeurs plus étroitement alignées avec Athleta.

“J’avais l’impression que ce n’était pas seulement à propos de mes réalisations, c’est ce que je défendais et comment ils allaient m’aider à utiliser ma voix et aussi être une voix pour les femmes et les enfants”, a déclaré Biles au Wall Street Journal à propos de son partenariat avec Athleta. . “J’ai l’impression qu’ils me soutiennent également, pas seulement en tant qu’athlète, mais simplement en tant qu’individu en dehors du gymnase et du changement que je veux créer, ce qui est tellement rafraîchissant.”

Caboodles

Biles s’est associé à la marque d’accessoires de beauté Caboodles en 2018 pour créer une sous-marque dans le cadre du changement de marque de l’entreprise. Active by Simone Biles proposait une collection de sacs à main et de sacs fourre-tout destinés aux femmes ayant un style de vie actif. Les produits comprenaient un sac de cosmétiques de sport à plusieurs compartiments et un pack beauté MVP, qui était un sac à dos contenant un compartiment pour la boîte Caboodles d’origine.

“J’ai grandi avec la marque et mes parents me donnaient des étuis pour tout”, a déclaré Biles dans une interview. « J’ai pu boucler la boucle de travailler avec eux en tant qu’adulte alors que j’utilise encore Caboodles. La collaboration est unique par rapport aux autres car la plupart du temps [other brands] concevez et mettez votre nom dessus. Avec cela, j’étais pratique avec les couleurs et le design et ce que je voulais à l’intérieur.

