Athlètes d’Antioquia, contre le président de la Fédération

Tout n’a pas été une joie pour la Colombie aux Jeux de Tokyo malgré les bons résultats en athlétisme, avec les médailles olympiques d’Anthony Zambrano et Sandra Lorena Arenas. Bernardo Baloyes, athlète colombien, n’a pas pu concourir en raison d’une blessure et a dénoncé que le président de la Fédération colombienne d’athlétisme, Ramiro Varela, lui a demandé de quitter le village olympique et de rembourser l’investissement dans ses frais de voyage.

Au cours des dernières heures, la Commission des athlètes d’Antioquia a fait une déclaration dans laquelle elle a exprimé son mécontentement face à ce qui s’est passé entre Baloyes et le président de la Fédération. Comme confirmé, Varela a demandé à l’athlète “le retour de l’indemnité journalière, de l’uniforme et le renvoya chez lui en dehors de l’itinéraire initial.”

“À travers cela, La Commission des athlètes d’Antioquia veut exprimer son désaccord avec le traitement fourni par Ramiro Varela, président de la Fédération colombienne d’athlétisme, avec l’athlète Bernardo Baloyes, athlète qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au 200 mètres. L’athlète a dénoncé avoir été « brutalement humilié » par le chef lors des joutes », précise le texte.

« C’est pour cette raison que la commission se déclare en désaccord avec les décisions prises à Tokyo par le délégué car elle viole « la Déclaration et les droits des athlètes du mouvement olympique » publiée le 9 octobre 2018, selon laquelle, les athlètes ont le droit de « profiter d’une représentation juste et égale des sexes » Eh bien, selon ce qui n’a été exposé à aucun autre athlète de l’équipe nationale colombienne, il est retourné au pays pour n’avoir pas pu concourir. ou obtenu les résultats ou retiré leurs uniformes en raison d’une blessure », ont ajouté les athlètes d’Antioquia.

Enfin, la commission a assuré qu’à Tokyo il avait été prouvé “un abus de pouvoir d’un délégué contre l’athlète d’Antioquia Bernardo Baloyes” et a appelé les autorités à étudier l’affaire et les événements qui se sont produits.

Anthony Zambrano et Sandra Lorena Arenas défendent Bernardo Baloyes

Après son retour en Colombie, les médaillés olympiques ont soutenu leur partenaire et demandé le respect des athlètes. “Ce qui s’est passé avec Bernardo Baloyes est un cas très dur, il y a un point que je ne soutiens pas, c’est quelque chose de laid.”, a déclaré Zambrano, argent du 400 mètres.

“Nous, les athlètes méritons le respect Et ce genre de chose à propos du président pour certains uniformes est honteuxLa vérité, c’est qu’il s’interroge sur nous parce que cela ne peut pas arriver et encore plus pour les Jeux olympiques qui sont si importants », a ajouté Arenas, médaillé d’argent en cours.