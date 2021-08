Athlètes de la NFL, d’autres disent que la décision de vaccin est «personnelle» est nocive

Au cours du week-end, le receveur des Green Bay Packers, Devin Funchess, a utilisé une insulte raciste pour décrire la façon dont les yeux des journalistes se plissaient lorsqu’ils souriaient en portant des masques.

La condamnation fut rapide et retentissante. Funchess s’est excusé quelques heures plus tard. Le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a qualifié la remarque de “très inacceptable” dimanche.

C’est comme cela devrait être. Les insultes qui jouent sur les stéréotypes raciaux sont déshumanisantes et dommageables. Nous sommes principalement arrivés à un endroit où cela est compris et accepté. Cela a pris trop de temps. Ce n’est toujours pas assez bon. Mais, quelques progrès.

Nous devons atteindre le même endroit lorsqu’il s’agit de diffuser des informations erronées sur le vaccin COVID-19.

Dix-huit mois après le début d’une pandémie mondiale, trop de gens autour du sport sont incapables d’appeler la rhétorique anti-vaccin qui a permis à COVID-19 de faire à nouveau rage, menaçant de nous envoyer vers un autre automne et hiver d’incertitude. Pourquoi les équipes sportives – et nous, les journalistes qui les couvrent – ​​semblent-elles incapables ou peu disposées à condamner les affirmations préjudiciables sur la sécurité et l’efficacité d’un vaccin qui devrait sauver plus de vies qu’il ne l’est déjà ?

Ce serait généralement l’endroit dans cette colonne où une liste d’athlètes qui ont exprimé des réticences – ou un mépris total pour – le vaccin contre le coronavirus apparaîtrait. Mais vu que tout l’intérêt de la chronique est que ces personnes ne valent pas la peine d’être écoutées, laissons la plupart du temps cela de côté en faveur de déconstruire le non-sens qu’ils ont utilisé pour justifier leurs positions.

Cole Beasley a déclaré qu’il avait besoin de plus d’informations sur le vaccin. Ça n’a aucun sens. Les informations sur le vaccin ne manquent pas, ni les données prouvant qu’il est efficace et sûr.

Cam Newton a refusé de répondre aux questions à ce sujet, affirmant qu’il s’agissait d’un choix « personnel ». Lamar Jackson, qui a eu deux fois le coronavirus, continue de dire la même chose. Mais bien sûr, se faire vacciner contre un virus qui se transmet d’un corps à l’autre n’est pas du tout personnel. Cela concerne beaucoup le public, d’autant plus que des athlètes de renommée mondiale ont de l’influence. Newton et Jackson sont extrêmement populaires dans certaines parties du pays où la réticence aux vaccins a permis au coronavirus de prospérer à nouveau. Ils pourraient s’exprimer et faire une différence.

Se faire vacciner contre la COVID-19 rend une personne moins susceptible de contracter la COVID-19. Et dans les cas où une personne vaccinée contracte le COVID-19, elle est beaucoup moins susceptible de nécessiter une hospitalisation – allégeant ainsi la pression sur un système médical assiégé depuis un an et demi.

Aujourd’hui, les 5 États les plus vaccinés (14 millions de personnes) ont 580 personnes hospitalisées, 12 décès Dans les 5 états les moins vaccinés (16M de personnes) ? 6 600 hospitalisés, 104 décès Par habitant , les États les moins vaccinés ont 10X hospitalisations et 7X décès Alors oui, les vaccins fonctionnent – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 10 août 2021

Les athlètes ont également commencé à affirmer qu’ils devaient faire leurs « propres recherches » sur le vaccin. Et s’il est vrai qu’en raison de leur statut et de leur richesse, ils peuvent avoir accès à des informations que le reste d’entre nous n’avons pas, il semble certainement que ce qu’ils font principalement est de rechercher des informations conformes à leurs propres opinions préexistantes ou politiques. tendances pour justifier leur décision.

Si l’un des athlètes utilisant sa plate-forme publique pour mettre en doute le vaccin a des informations pertinentes pour étayer son opinion, il doit les partager. Sinon, ils devraient arrêter de prétendre que les épaves qu’ils trouvent sur les réseaux sociaux comptent comme de la « recherche » ou de se faire leur « propre opinion ».

Les équipes et les ligues doivent également arrêter de prétendre qu’il y a une zone grise ici. Comme mon collègue Henry McKenna l’a écrit, les New England Patriots semblaient avoir délibérément effacé une discussion sur le vaccin lors d’une récente conférence de presse, probablement pour empêcher la conversation de nuire à la chimie entre les joueurs ou quelque chose du genre.

Seulement, il n’y a pas de discussion. Le vaccin fonctionne. À moins qu’ils n’aient certaines conditions, les gens devraient l’obtenir. C’est ça.

Dans le passé, j’ai félicité les athlètes pour avoir parlé de questions hors du terrain (ou sur le terrain), y compris Newton et LeBron James (qui a également été louche au sujet de son statut vaccinal.) Je continue de le croire. Sauf en ce qui concerne le vaccin COVID-19. Là-dessus, tout est clair : c’est sûr, ça marche, et c’est notre meilleure chance de revenir à quelque chose qui ressemble à la normale.

Les athlètes passent plus de temps que la plupart d’entre nous à réfléchir au fonctionnement de leur corps et à ce qu’il contient, il est donc peut-être naturel qu’ils soient plus réticents à l’égard d’un vaccin. Ils passent également beaucoup de temps avec des microphones sur leur visage, il est donc peut-être naturel pour eux de penser qu’ils ont généralement quelque chose d’intéressant à dire. Mais il n’y a plus aucune raison d’hésiter, et aucune raison valable d’équivoque.

La NFL, à son honneur, l’obtient (probablement parce que le résultat financier en dépend) et a mis en place des règles strictes destinées à faire pression sur les joueurs pour qu’ils se fassent vacciner. Mais il est temps d’aller plus loin: les athlètes qui brouillent la discussion sur le vaccin doivent être ignorés (ou annulés ou déformés ou quel que soit le terme chargé cette semaine) car ce qu’ils disent n’a aucun fondement en fait et est préjudiciable à un pays où déjà des cas et les décès ont monté en flèche et les événements d’automne sont annulés.

C’est l’heure. Personne n’a besoin de plus d’informations. Cette décision n’est pas personnelle. La recherche a été effectuée par les personnes qui mènent réellement la recherche. Quiconque prétend le contraire à ce stade fait vraiment du mal et devrait être traité de cette façon.

Force du calendrier de la NFL 2021 : qui a les ardoises les plus faciles et les plus difficiles ?

voir 32 images