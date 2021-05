Athlètes et célébrités prennent soin d’eux-mêmes dans In Out

05/01/2021 à 09:54 CEST

Depuis l’ouverture de ce centre de médecine esthétique et esthétique, de nombreux sportifs, «influenceurs» et visages connus ont choisi de prendre soin d’eux-mêmes dans cet établissement. L’un des derniers à être traité avec le laser le plus puissant du marché a été le footballeur du Barça, Òscar Mingueza. Soprano Titanium est l’appareil le plus efficace au monde et In Out est le seul en Catalogne à disposer de cette technologie laser, trois fois plus rapide et moins douloureuse que les autres.

Elizabeth Alvarez, directeur du centre, explique que «si l’épilation au laser est le traitement le plus demandé par le public masculin, ils prennent de plus en plus soin de leur visage et de leur corps. Après la pandémie, nous avons constaté une augmentation notable à cet égard. Nous continuons d’intégrer des nouveautés telles que Crioccum, de Termosalud, un congélateur de graisse qui élimine jusqu’à 45% des graisses localisées. Combiné à la fréquence radio Vform de Viora, nous obtenons des résultats incroyables & rdquor;.

En plus de la défense Blaugrana, aussi Chumi Il est un client régulier d’In Out ainsi que le chanteur Alfred Garcia et le designer Juan Avellaneda. Romarey Ventura (Partenaire de Jordi Alba), Corail Simanovich (Épouse de Sergi Roberto), Dani Ter Stegen, Image de balise Elena Galera (Couple Busquets), Ainee Coutinho, Anne Braitwihite, Ingrid Gaixas (couple d’Aleñà), Joana Sanz (épouse de Dani Alves), les chanteurs Aitana et Nathy Peluso, les ‘influenceurs’ Dulceida et Laura Escanes et l’athlète Rachel Gonzalez Campos sont quelques-uns des visages bien connus qui se réunissent dans ce centre de référence.

Lire l’édition complète de Sport & Style