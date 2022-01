Athlètes EXATLON 6 : Pourquoi participer à la compétition ?

Telemundo Exatlon États-Unis 2022

Le moment que nous attendions tous se rapproche de plus en plus. La sixième saison d’Exatlon États-Unis est une réalité et le 11 janvier prochain à partir de 19h / 18h en centre-ville, tout le public de la télévision espagnole sera scotché aux écrans avec un nouvel opus de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète planète ». , où nous aurons des circuits difficiles, des prix incroyables, et nous terminerons avec deux fiers gagnants, un homme et une femme, qui soulèveront ce trophée tant convoité qui les nommera vainqueurs.

Changements dans la saison six

Après plusieurs éditions d’Exatlon États-Unis où s’étaient joints des participants qui n’auraient pas gagné lors des précédentes éditions, la production du programme du concours semble avoir écouté les demandes de leurs fans et décidé de n’inclure que de nouveaux participants, et c’est pourquoi dans ce opportunité, il y a 24 nouveaux guerriers qui ont décidé de relever le défi et de se battre pour atteindre la gloire tant attendue qui à une autre époque portait des noms tels que la désormais commentatrice Chelly Cantú, Valeria Sofía, « El Venado » Medina, Nate Burkhalter, Jeyvier Cintrón, et la championne du « Sports King », Norma Palafox.

En plus de nouveaux athlètes, bien qu’ils ne l’aient pas encore confirmé, nous sommes sûrs que la nouvelle saison qui est sur le point de commencer pour Exatlon États-Unis, aura également de nouveaux circuits passionnants, plus de prix et même des surprises inattendues pour ceux d’entre nous qui y sont déjà habitués pendant six saisons intenses.

Réponse des athlètes EXATLON 6 USA : Pourquoi participer à la compétition ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne prendrait la décision de rejoindre les rangs de l’une des équipes d’Exatlon États-Unis ; Il y a l’amélioration économique évidente, qui vient non seulement de la victoire au concours, mais aussi de la réception des différents prix en cours de route, qui incluent des voitures et même une année entière d’achats gratuits dans les supermarchés.

Les athlètes de la sixième saison d’Exatlon États-Unis, ont commenté les différentes raisons qui les ont poussés à relever le défi ; famille, faire leurs preuves, prouver leurs capacités et bien plus encore. Ne manquez pas cette vidéo partagée par le profil officiel d’Exatlon États-Unis !

Il est évident que chacun de ces guerriers est déjà concentré et prêt à commencer la bataille pour réaliser ses rêves. Devant cette vidéo percutante, les messages des fans n’ont pas attendu, envoyant désormais les meilleures énergies à chacun des participants de la nouvelle saison d’Exatlon États-Unis : « Team Contendientes de la Première Saison (Bonne chance mes bleus signalez vos extratejias, et donnez le meilleur de vous-mêmes💎🙏🏻🕊💫 » a affirmé un adepte. Tandis qu’un autre a partagé ses bons voeux de » l’île de l’enchantement « : » QUE TOUT S’EST BIEN DANS LES CONCOURS … SALUTATIONS DE PORTO RICO ».

La vérité est que tout est prêt pour, à partir du 11 janvier prochain, commencer une bataille de très haute tension qui promet une fois de plus d’avoir tout le public en tête et chez NowMismo.com nous sommes prêts à partager tout ce qui se passe dans la sixième saison d’Exatlon États-Unis.

