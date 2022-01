Athlètes EXATLON 6 USA : Quel est votre circuit préféré ?

Telemundo Exatlon États-Unis 2022

La sixième saison de la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète », Exatlon États-Unis, est sur le point de commencer, et avec elle, nous commençons déjà à connaître les visages des nouveaux guerriers qui se joignent à ce défi sans précédent avec le seul objectif de atteindre la gloire tant attendue en soulevant le trophée et en recevant le prix final de 200 000,00 $. Ceci sans compter toutes les récompenses qui seront livrées semaine par semaine qui, si l’on se laisse guider par la cinquième édition, elles suffiront !

Nouveaux visages

Quelque chose qui différencie cette saison des précédentes, c’est qu’apparemment le retour des athlètes des éditions précédentes aurait été laissé derrière, 24 athlètes complètement nouveaux, dont un joueur de football professionnel, un lutteur olympique exceptionnel qui est également un danseur professionnel, plusieurs nageurs. professionnels, et même un acteur de renom avec des apparitions marquantes dans des séries sur le réseau Telemundo, telles que : « Betty en NY », « La Suerte de Loli » et « El Señor de los Cielos ».

Bien que les disciplines de ces jeunes soient variées, le rêve est le même ; mesurez votre force et prouvez à vous-même et à tout le monde ce dont vous êtes fait dans une compétition féroce, où non seulement les aptitudes athlétiques suffisent, la concentration et la stratégie sont aussi des éléments essentiels pour progresser semaine après semaine.

Les athlètes répondent : Quel est le circuit préféré ?

Quelque chose qui a accompagné tous les athlètes, ce sont les préférences pour les différents circuits, en fonction de leurs niveaux de difficulté, des éléments qui entrent en jeu et des différentes variables qui en font des alliés de chaque athlète lorsqu’il progresse dans la compétence féroce.

C’est pourquoi certains des athlètes de la sixième saison d’Exatlon en provenance des États-Unis, qui sont déjà en République dominicaine, théâtre de la compétition, ont décidé de dévoiler leurs circuits préférés sur le profil officiel d’Exatlon USA. Ne manquez pas la vidéo ici :

Les membres de la nouvelle Team Famosos ont été très clairs dans leurs préférences et comme d’habitude, les messages des followers n’ont pas attendu. Le plus curieux ici, c’est que parmi ces fans, il y a aussi d’anciens participants d’Exatlon États-Unis, qui en ont aussi profité pour dévoiler quels étaient leurs circuits préférés, et même « ceux qu’ils détestaient le plus ».

La célèbre Gabba del Mar, n’a pu se prononcer sur un seul circuit favori, assurant que les siens sont : « Mina, Mar y Tierra y Mud 🔥🔥 ». Karlos Balderas, dès la cinquième saison, s’est montré en force sur son circuit le moins préféré. « Je déteste toujours celui de La Mina !! », a-t-il assuré.

Comme prévu, les fans d’Exatlon États-Unis ont également rejoint : « Je suis déjà super prêt à soutenir mes célébrités comme toujours ! TEAM FAMOSOS FOREVER ❤️🙌🔥❤️👏 » a déclaré un adepte, tandis qu’un autre a précisé sa préférence : « Compter les jours où commence mon programme préféré 💙💙💙Allons mes bleus pour les donner tous dans les arènes. «

La vérité est que vous soutenez les bleus ou les rouges, et la sixième saison d’Exatlon États-Unis approche à grands pas.

Nous sommes prêts!

Exatlon États-Unis maintenant même

