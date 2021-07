Athlètes EXATLON aux Jeux Olympiques

Telemundo Nathalia Sánchez fait partie de l’équipe Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

Depuis que l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis a commencé son chemin à travers le réseau Telemundo il y a cinq saisons, il est bien connu que tout comme des étrangers virtuels se sont joints à la compétition féroce, il y a également eu des athlètes avec des carrières reconnues dans le sport mondial, représentant même leur pays dans différentes éditions des Jeux Olympiques, atteignant parfois la précieuse médaille d’or dans leurs disciplines.

A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, une cérémonie qui n’a pas échappé aux assauts du COVID-19, et qui a de fait dû être suspendue l’année dernière, se déroule en 2021 sans public, en raison d’une augmentation du nombre de cas, qui annonce la possibilité d’une nouvelle vague de virus contagieux qui a fait plus d’un million de morts dans le monde.

Dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, il y a deux athlètes qui continuent aujourd’hui dans la compétition au sein de l’équipe Famosos, Nathalia Sánchez et Jeyvier Cintrón qui ont eu l’honneur de porter leurs drapeaux respectifs, la Colombie et Porto Rico, dans le match maximum mondial des sports. Et à propos de leurs expériences, ils ont des histoires sans fin qui résument des expériences inoubliables sur leur parcours sportif.

Nathalia Sánchez : Gloire à la Colombie

L’histoire de Nathalia Sánchez aux Jeux Olympiques a été une grande fierté pour son pays, car en 2008, elle est devenue la première gymnaste de son pays à se qualifier pour les Jeux Olympiques d’été et a terminé deuxième aux Jeux panaméricains, remportant une médaille d’argent dans cette discipline.

Jeyvier Cintrón : pionnier portoricain

Cintrón est un athlète né et le seul boxeur portoricain à avoir participé à deux Jeux Olympiques : à Londres 2012 et à Rio 2016. Ainsi, créant un précédent dans sa discipline et devenant presque une célébrité dans sa bien-aimée « Island of Enchantment », où ses compatriotes continuent à ce jour de louer ses réalisations sportives.

Il y a beaucoup de choses dont Cintrón et Sánchez se souviennent de leur temps aux Jeux Olympiques. Jeyvier, qui a frappé la gloire pour la première fois à Londres, a affirmé avoir “pleuré” de manière incontrôlable, et a souligné que les qualités fondamentales de chaque athlète doivent être la volonté inépuisable qui les oblige à ne pas abandonner jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs objectifs sportifs. et décrit les Jeux Olympiques comme une expérience « unique » qu’il faut vivre pour la comprendre.

Nathalia Sánchez, pour sa part, garde les meilleurs souvenirs de cette expérience et assure que sa participation aux Jeux Olympiques l’a amenée à être un meilleur être humain et donc une meilleure athlète sur le chemin de l’or.

Ne manquez pas cette vidéo avec tous les témoignages de la bouche des deux athlètes :

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires