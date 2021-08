Athletic (0-1) : Williams offre la première victoire à l’Athletic

in

28/08/2021

Le à 19:35 CEST

.

Athlétique ajouté sa première victoire de la saison après vaincre le Celta à Balaídos avec un but en première mi-temps d’Iñaki Williams et un exercice défensif remarquable cela a désarmé son rival, qui a fini par jouer avec trois attaquants mais sans trop d’idées dans la construction.

CEL

ATH

celtique

Dituro; Mallo, Aidoo (Galhardo, 80′), Araujo, Galán, Tapia (Solari, 70′), Méndez, Denis Suárez (Fran Beltrán, 64′), Nolito (Cervi, 64′), Aspas, Mina.

Sportif

Unai Simón, Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga, Berenguer, Dani García (Vesga, 85′), Vencedor (Zarraga, 67′), Muniain (Nico, 67′), Sancet (Raúl Garcia, 74′), Williams ( Villalibre, 86′).

Arbitre

Mateu Lahoz. TA : Brais (52′), Unai Simón, (96′), Hugo Mallo (96′).

Le Celta a bloqué l’Athletic dans son terrain avec une pression intense en première mi-temps. Il a tourné son jeu vers l’aile droite, où Hugo Mallo a fait des dégâts avec ses hausses, mais a manqué d’efficacité dans l’enchère. Car à l’occasion, sans être trop clair, il avait, comme Iago Aspas’ dans la minute 8 d’un tir qui frôle le poteau gauche.

Sportif c’était une ombre dont il s’est soumis au Barça il y a une semaine, mais il a su se défendre avec des critères. Assemblez les lignes, et cela a gêné le jeu du céleste, qui a eu le ballon mais n’a pas fait de dégâts.

Même comme ça, Les hommes de Coudet ont pu prendre de l’avance après le premier quart d’heure, après un bon changement de direction de Brais Méndez à Aspas, qui, après un beau contrôle, a cherché Nolito. Vivian a évité le coup final.

Celta était supérieur, mais L’Athletic lui a fait peur avec un tir de Sancet qu’il s’est égaré. C’était le signe avant-coureur de ce qui allait se passer peu de temps après. Une erreur du central Joseph Aidoo, auquel Sancet a volé le ballon après un mauvais contrôle, a facilité le but rojiblanco, œuvre d’Iñaki Williams, Quoi n’a pas échoué avant Dituro.

Le coup pour le bleu ciel pourrait être encore plus grand car quatre minutes après la reprise, l’attaquant rojiblanco a revu la porte. Les manifestants célestes manquent de Berenguer sur Denis Suárez au début du jeu, et Mateu Lahoz a fini par annuler le but après l’avoir revu dans le VAR.

Ce fut un soulagement pour le Celta. Coudet a rafraîchi le milieu de terrain avec l’entrée de Fran Beltrán et Cervimais son équipe manquait d’idées. À cela a contribué que la fête n’ait pas eu de rythme, par les pertes continues des rojiblancos. Celta a continué à dominer, mais c’était l’Athletic qui pouvait tuer le match: Aidoo a évité le tir d’Iñaki Williams.

Coudet a fini par jouer avec trois attaquants -Le Brésilien Thiago Galhardo a fait ses débuts, qui a agi aux côtés de Mina et Aspas- mais son équipe, trop accélérée, n’a pas généré d’occasions de sauver un point.