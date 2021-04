Athletic Bilbao vs Barcelone, finale de la Copa del Rey: score final 0-4, le Barça remporte la Coupe d’Espagne grâce à une seconde mi-temps exceptionnelle

Barcelone a remporté la Copa del Rey 2021 et est championne de la Coupe d’Espagne pour la 31e fois de son histoire grâce à une spectaculaire victoire 4-0 sur l’Athletic Bilbao à Séville. Le Barça était la meilleure équipe depuis le début et a marqué quatre buts dans une brillante seconde mi-temps pour remporter le trophée, et Lionel Messi a marqué deux fois dans ce qui pourrait être sa dernière finale en tant que Blaugrana – et il a soulevé la Coupe pour couronner le tout.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a fait un bon début de mi-temps, avec Frenkie De Jong frappant le poteau à la 5e minute alors que les Blaugrana montraient une réelle intention d’attaquer et de marquer dès le début. Le Barça avait presque littéralement toute la possession, tandis que l’Athletic avait neuf hommes derrière le ballon à tout moment et utilisait une défense physique pour essayer de perturber le rythme du Barça.

Dani García a lancé tout ce qui était en vue, tandis que les deux défenseurs centraux plongeaient devant chaque tir pour faire des blocs importants chaque fois que le Barça mettait en place un bon coup offensif. Les Catalans ont concentré leur attaque principalement sur le côté gauche, Jordi Alba recevant le ballon à maintes reprises pour essayer de trouver un centre pour un coéquipier, mais la défense de Bilbao était toujours alerte pour effacer les centres.

À la mi-temps, le Barça avait toute la possession mais une seule chance réelle de marquer tandis que l’Athletic a survécu aux 45 premières minutes, dans l’espoir de marquer contre le cours du jeu en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça est sorti comme un bélier en seconde période, démolissant la défense de l’Athletic et créant chance après chance. Unai Simón a dû effectuer trois arrêts exceptionnels dans les 10 premières minutes de la mi-temps pour arrêter Antoine Griezmann, Sergio Busquets et Pedri, et il semble que l’objectif du Barça était une question de temps.

En seulement 12 minutes, il y en avait quatre: d’abord c’était Griezmann à la fin du centre de Frenkie De Jong, puis De Jong lui-même a marqué une tête sur un centre de Jordi Alba, et Lionel Messi en a ajouté deux, le premier après un beau doublé avec De Jong et le deuxième de l’intérieur de la surface après une deuxième passe décisive d’Alba.

Il était encore temps pour un but refusé de Griezmann qui aurait pu en faire cinq, mais rien ne pouvait gâcher l’ambiance du Barça alors que le coup de sifflet final est venu pour terminer le match et donner le titre aux géants catalans. Quelle nuit, quelle performance, quelle victoire.

Sportif: Simón; De Marcos, Yeray (Núñez 67 ‘), Martínez, Balenziaga; Berenguer (Vesga 54 ‘), López (Yuri 67’), García, Muniain (Lekue 46 ‘); Williams (Villalibre 67 ‘), R. García

Objectifs: aucun

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Dembélé 87 ‘), Piqué (Araujo 82’), Lenglet; Dest (Roberto 74 ‘), De Jong, Busquets, Pedri (Moriba 82’), Alba; Messi, Griezmann (Braithwaite 87 ‘)

Buts: Griezmann (60 ‘), De Jong (63’), Messi (68 ‘, 72’)