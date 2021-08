Athletic Bilbao vs Barcelone, Liga: Score final 1-1, le Barça survit à la bataille, s’échappe avec un point

Barcelone a disputé son premier match à l’extérieur de la saison de Liga et s’est échappé avec un point grâce à un match nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao à San Mamés. Le Barça a été dominé en première mi-temps et a pris du retard au début de la seconde, mais a riposté et a dominé les 30 dernières minutes, et le premier but officiel de Memphis Depay pour le club a sauvé un point précieux au Pays basque.

PREMIÈRE MOITIÉ

Martin Braithwaite a raté une gardienne à cinq mètres et Ronald Araujo s’est vu refuser un but sur un coup de pied à vélo. Ce sont les deux temps forts de la première mi-temps du Barça. Le reste des 45 minutes a été complètement dominé par l’Athletic, qui a pressé de l’avant dès le début et a étouffé la montée en puissance du Barça.

Les Blaugrana sont à peine sortis de leur moitié pendant toute la période, et Bilbao a créé chance sur chance alors qu’Iñaki Williams terrorisait la défense du Barça. Iker Muniain était également presque injouable sur la gauche, et c’est l’équipe que Bilbao a choisi d’attaquer alors que Sergiño Dest a eu du mal à se défendre et n’a pas reçu beaucoup d’aide de ses coéquipiers.

Gerard Piqué s’est blessé à la 30e minute et Ronald Araujo a quelque peu aidé à stabiliser les choses, mais l’équipe locale était très au top et aurait dû monter si ce n’était de la mauvaise finition et de la malchance.

À la mi-temps, le Barça était deuxième dans tous les départements et avait besoin de beaucoup s’améliorer pour se donner une chance dans les 45 derniers.

DEUXIÈME PARTIE

L’Athletic était tout aussi bon pour entamer la seconde mi-temps et a inscrit le but qu’il méritait amplement, et c’est sur un corner de Muniain qu’Iñigo Martínez a rentré chez lui à peine cinq minutes après le début de la période.

Bilbao a battu en retraite après avoir marqué et a permis au Barça d’avoir la possession, et les Blaugrana ont bien réagi en passant derrière et ont commencé à faire preuve d’intention et de créativité à l’avant. Ce n’était pas facile de trouver des espaces contre une défense athlétique serrée, mais Memphis Depay et Frenkie De Jong ont commencé à se rapprocher de plus en plus.

De Jong a frappé la barre transversale, et une minute plus tard, Sergi Roberto a trouvé Memphis tout seul sur l’aile gauche et le Néerlandais a marqué un but sensationnel avec une roquette dans le toit du filet pour égaliser. Le Barça est resté en tête dans les dernières minutes et a insisté pour le vainqueur, et ils ont eu une chance en or lorsque De Jong a libéré Memphis pour un tête-à-tête avec le gardien, mais il a traîné le tir juste à côté.

Eric García a été expulsé pour avoir refusé une opportunité claire de marquer dans les dernières secondes, et le coup de sifflet final est venu mettre un terme à un match nul. L’Athletic méritait de gagner, mais le Barça s’est bien battu en seconde période et un match nul n’est pas non plus totalement injuste. Un point à San Mamés serait un bon résultat même au sommet de l’ère Messi, donc celui-ci n’est certainement pas mauvais.

Sportif: Agirrezabala; Lekue, Vivian, Martínez, Balenziaga ; Berenguer (Morcillo 82′), García (Zarraga 82′), Vencedor (Vesga 67′), Muniain (N. Williams 76′); Williams, Sancet (R. García 67′)

But : Martínez (50′)

Barcelone: Neto; Dest (Emerson 82′), García, Piqué (Araujo 30′), Alba; De Jong, Busquets, Pedri (Roberto 62′) ; Griezmann, Memphis, Braithwaite (Demir 62′)

But : Memphis (75′)

Carton Rouge : García (90’+3)