Athletic Bilbao vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Il n’y a que deux matchs jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 et le Real Madrid est toujours très engagé dans la lutte pour le titre de la Liga. Les Blancos sont à deux points de l’Atletico de Madrid dans le tableau et devront gagner leurs deux derniers matchs contre l’Athletic Bilbao et Villarreal, puis attendre que l’Atletico perd des points contre Osasuna ou Valladolid pour conquérir le titre.

Le calendrier de Madrid est définitivement plus difficile que celui de l’Atletico, il ne sera donc pas facile pour Zidane et ses hommes de remporter le trophée. Pourtant, ils doivent simplement s’occuper de leur propre entreprise et forcer l’Atletico à l’emporter.

Los Blancos sera sans Toni Kroos, qui est isolé en raison du protocole Covid-19. Fede Valverde est sur le point de le remplacer dans le onze de départ, Miguel Gutierrez étant potentiellement prêt à remporter un autre départ même après le retour de Marcelo d’une petite blessure.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 16/05/2021

Temps: 18h30 CET (heure locale), 12h30 EST.

Lieu: San Mames, Bilbao, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

