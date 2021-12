Athletic Bilbao vs Real Madrid, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid visite l’Athletic Bilbao lors de son dernier match de 2021. Los Blancos viennent de remporter un match nul 0-0 quelque peu décevant à domicile contre Cadix et voudront rebondir et terminer l’année sur une bonne note.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Hazard, Vinicius, Benzema.

L’Athletic Bilbao a prédit XI : Agirrezabala, Lekue, Alvarez, Nuñez, Balenziaga, Williams, Vencedor, Garcia, Muniain, Garcia, Williams.

Casemiro et Modric ne sont pas disponibles pour le Real Madrid, ce qui signifie que l’entraîneur Carlo Ancelotti devra les remplacer par Valverde et Camavinga. De plus, Los Blancos n’a vraiment pas d’ailier droit disponible, donc l’entraîneur italien pourrait décider de lancer Antonio Blanco et de jouer avec un 4-4-2 avec Vinicius et Benzema en tête de la ligne offensive, même si ce n’est pas la position idéale. pour l’attaquant brésilien.

Dans l’ensemble, c’est un match intrigant pour le Real Madrid, étant donné que Bilbao est un adversaire plus coriace que Cadix et que Los Blancos sont en désavantage numérique.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/12/2021

Temps: 21h30 CEST, 15h30 HNE.

Lieu: San Mames, Bilbao, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.