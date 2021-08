Athletic Club de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

in

09.08.2021 à 18:20 CEST

Ronald Gonçalves

En tant que membre de Jour 1 de LaLiga Santander 2021-2022, et culminant dans la première date de la plus haute division espagnole, le Elche et le Club athlétique ils seront confrontés dans le Martinez Valero lundi prochain.

Ainsi, en premier lieu, ceux commandés par Fran Scribe entrera dans l’épreuve de force avec un record de pré-saison de deux victoires, deux nuls et une défaite, tandis que l’escouade dirigée par Marcelino Garcia registres trois victoires, un nul et trois défaites tout au long de leurs dernières querelles amicales.

En revanche, il faut noter que, en ce qui concerne la saison dernière, l’équipe franjiverde se situait à la dix-septième position du tableau avec 36 points et -21 dans leur différentiel de buts. En échange, les lions étaient à la 10ème place avec 46 points et +4 en moyenne cible.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement qui aura lieu entre les Elche et le Club athlétique à l’occasion de la Jour 1 de LaLiga Santander aura lieu le Lundi 16 août à 22h, et peut être apprécié en Espagne à travers BUT.