Athletic-Osasuna: Osasuna a déjà atteint l’objectif: un bon quota sans pression

07/05/2021 à 15:51 CEST

LaLiga Santander arrive à sa fin et il y a des équipes qui ont déjà atteint leur objectif, comme Osasuna avec le salut, et d’autres qui ont du mal à atteindre le leur, comme Sportif avec des postes européens. C’est pourquoi nous allons chercher les meilleures cotes dans ce choc, en profitant des moments des deux.

L’Athletic n’a remporté aucun de ses deux derniers matches à domicile contre Osasuna en Liga (1E 1D), après avoir remporté ses six derniers matches à domicile contre la face rouge de la compétition. Osasuna, quant à lui, a prévalu lors de ses deux derniers matches contre l’Athletic Club en LaLiga, laissant une feuille blanche dans les deux. Qui bat Athletic est payé à 4,8.

Après sa victoire 0-1 en février 2020, Osasuna peut remporter deux victoires consécutives à l’extérieur contre l’Athletic Club en Liga pour la deuxième fois de son histoire (1-2 en 1993 et ​​0-1 en 2001). En outre, L’Athletic n’a perdu aucun de ses huit derniers matches de Liga (2V 6E), sa meilleure séquence sans défaite dans la compétition depuis janvier 2018 (10P 3V 7E), avec José Ángel Ziganda comme entraîneur. Que les lions gagnent, c’est 1,78.

Les quotas disent que le Sportif C’est un favori, mais compte tenu des motivations qui font bouger les uns et les autres, notre recommandation sera Osasuna avec une double chance en sa faveur. Quoi Osasuna gagner ou tirer est payé à 2. Los Rojillos n’ont perdu que deux de leurs huit derniers matchs de Liga (3W 3E), juste les deux derniers, donc cela ne semble pas être une mauvaise option.

Quant aux noms propres, Le joueur athlétique Iñaki Williams a participé à un but à chacun de ses deux derniers matchs de Liga (un but et une passe) et la dernière fois qu’il a participé à trois buts consécutifs dans la compétition, c’était en avril 2019 (trois matchs, trois buts et une passe). Quelle marque est à 3,6.

De la part de Osasuna, Le devant Adrian Lopez, a marqué sept buts en 17 matchs contre le Club Ahtletic en Liga, au moins trois de plus que contre tout autre rival (quatre buts contre Levante, Malaga et la Real Sociedad). Quelle note est 5.

Osasuna gagne ou fait match nul: deux