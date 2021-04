Athletico Paranaense gagne à Quito et prend le contrôle du groupe D

21/04/2021 à 05:44 CEST

. / Quito

Un but du défenseur Erick a suffi ce mardi pour Athletico Paranaense vaincre à Quito par 0-1 à Aucas, dont les forces composent à peine après avoir été décimé par covid-19 en ouverture du Groupe D, qui mène l’équipe brésilienne aux côtés de Melgar, qui a battu Metropolitanos 2-3 à l’extérieur. Le match joué au stade Gonzalo Pozo Ripalda a été très équilibré du début à la fin jusqu’à la 39e minute Erick faire pencher la balance en changeant la trajectoire du ballon avec une tête au fond du filet.

Aucas a formé son équipe avec des joueurs qui avaient récemment surmonté la contagion du coronavirus mais qui avaient été absents de l’activité du championnat équatorien jusqu’à deux dates. Athletico Paranaense a proposé un jeu ordonné, regroupant les joueurs au milieu du terrain pour doser les efforts à l’altitude de la capitale écautorienne. Les visiteurs ont misé sur la contre-attaque et ont profité des espaces laissés dans les lieux lors de leurs excursions à l’attaque.

Dans plusieurs passages de la rencontre, Aucas a avancé ses lignes au milieu du terrain, mais la formation de Curitiba a maintenu l’ordre défensif et a ainsi neutralisé la pression. Patience et sécurité, non seulement pour se défendre mais aussi pour profiter des échecs du système défensif local, ont permis au défenseur Erick de marquer d’une tête qui a changé la trajectoire du ballon vers le côté droit du gardien uruguayen-équatorien Damián Frascarelli.

Pour la seconde mi-temps, Aucas s’est lancé avec tout pour attaquer, même s’il manquait de clarté et de tranquillité pour tenter de tisser des jeux pour déséquilibrer la défense de Paranaense, qui a maintenu l’ordre et le calme pour étouffer le danger dans le but défendu par Bento, troisième gardien de but de l’équipe. Les conséquences des maladies Covid-19 et l’arrêt physique subi par les figures d’Aucas, en plus de l’angoisse de dépasser le score, ont encore limité les actions de leurs joueurs. L’histoire et le résultat contre Aucas pourraient être pires si le staff technique commandé par l’Argentin Héctor Bidoglio n’avait pas accéléré l’inclusion de neuf partants, juste avec une autorisation médicale, puisque l’équipe qui a perdu les deux derniers matches du tournoi local, était majoritairement juvéniles. Pour compliquer encore les choses, le défenseur Carlos Cuero a été expulsé par l’arbitre chilien Piero Maza pour avoir agressé un rival à la 76e minute.