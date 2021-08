Athlétisme aux Jeux de Tokyo : horaires, finales, programme et résultats pour aujourd’hui 2 août

Journée historique vécue ce dimanche dans le Stade olympique de Tokyo. Appelé à être l’un des grands jours de ces Jeux olympiques de Tokyo, l’athlétisme a fait sa part pour qu’il en soit ainsi, avec Yulimar Rojas et Marcell Jacobs comme principaux protagonistes.

Calendrier et résultats de l’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui 2 août

Le Vénézuélien, argent à Rio 2016, a atteint le or olympique et il l’a aussi fait avec un record du monde (15,67 m) datant de 1995, quand Inessa Kravets a réussi à sauter 15,50 m à Göteborg. L’italien Jacobs, quant à lui, a été couronné comme L’héritier d’Usain Bolt au 100 m pour s’imposer comme l’homme le plus rapide de la planète avec Record d’Europe (9.80s) dans une finale à laquelle le grand favori des poules, Trayvon Bromell, il ne s’est même pas qualifié.

Comme si cela ne suffisait pas, Jasmin Camacho-Quinn a battu le record olympique du 100 m haies pour se qualifier pour une finale qui s’annonce passionnante.

Finales d’athlétisme le lundi 2 août aux Jeux de Tokyo

Test

Heure locale

Espagne

LES USAGES

Mexique

Argentine

le Chili

La Colombie

Pérou

Saut en longueur (M)

10h20

03 : 20h 21 : 20h (HAE) * 20 : 20h * 22 : 20h * 21 : 20h * 20 : 20h * 20 : 20h *

100m haies (F)

11h50

04 : 50h 22 : 50h (HAE) * 21 : 50h * 23 : 50h * 22 : 50h * 21 : 50h * 21 : 50h *

Lancer du disque (F)

20h00

13: 00h 07: 00h (HAE) 06: 00h 08: 00h 07: 00h 06: 00h 06: 00h

3000m obstacles (H)

21h15

14 : 15h 08 : 15h (HAE) 07 : 15h 09 : 15h 08 : 15h 07 : 15h 07 : 15h

5000m (F)

21h40

14 : 40h 08 : 40h (HAE) 07 : 40h 09 : 40h 08 : 40h 07 : 40h 07 : 40h

* Horaires du 31 juillet dans certains pays

Programme d’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui, 2 août

Où regarder en direct l’athlétisme des Jeux de Tokyo ?

à partir de 09h00 heure localeà partir de 09h35 heure localeà partir de 10h30 heure localeà partir de 09h50 heure localeà partir de 10h30 heure localeà partir de 19h20 heure localeà partir de 19h25 heure localeà partir de 20h05 heure localeà partir de 20h35 heure locale

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT