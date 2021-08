Athlétisme aux Jeux de Tokyo : horaires, finales, programme et résultats pour aujourd’hui 5 août

Nouvelle journée d’athlétisme dans le Stade olympique de Tokyo ce jeudi. Après une journée de domination africaine à mi-chemin – de l’or pour l’Ouganda Peruth Chemutai au 3000 m haies Oui Doublé kenyan du 800m avec Emmanuel Kipkurui Korir et Ferguson Cheruiyot Rotich– et américain dans les tests de vitesse –l’or, enfin, pour le Canadien André de Grasse au 200m Oui Le record du monde de l’Américain Sydney McLaughlin à battre au 400 m haies– Ce jeudi six nouvelles finales ont lieu, dont cinq chez les hommes.

Calendrier et résultats de l’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui, 5 août

Finales d’athlétisme le jeudi 5 août aux Jeux de Tokyo

Test

Heure locale

Espagne

LES USAGES

Mexique

Argentine

le Chili

La Colombie

Pérou

Triple saut (M)

11h00

04 : 00h 22 : 00h (HAE) * 21 : 00h * 23 : 00h * 22 : 00h * 21 : 00h * 21 : 00h *

Lancer du poids (M)

11h05

04 : 05h 22 : 05h (HAE) * 21 : 05h * 23 : 05h * 22 : 05h * 21 : 05h * 21 : 05h *

110m haies (H)

11h55

04 : 55h 22 : 55h (HAE) * 21 : 55h * 23 : 55h * 22 : 55h * 21 : 55h * 21 : 55h *

20 km de marche (H)

16h30

09 : 30h 03 : 30h (HAE) 02 : 30h 04 : 30h 03 : 30h 02 : 30h 02 : 30h

Saut à la perche (F)

19h00

12h00 06h00 (HAE) 05h00 07h00 06h00 05h00 05h00

400m (H)

21h00

14h00 08h00 (HAE) 07h00 09h00 08h00 07h00 07h00

* Horaires du 31 juillet dans certains pays

Programme d’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui, 5 août

Où regarder en direct l’athlétisme des Jeux de Tokyo ?

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT