Athlétisme aux Jeux de Tokyo : horaires, finales, programme et résultats pour aujourd’hui 6 août

Nouveau jour de Athlétisme aux Jeux de Tokyo 2020 et une nouvelle déception pour les Etats-Unis dans les épreuves de vitesse hommes. Après 100m de pertes individuelles -Le favori Trayvon Bromell n’a même pas atteint la finale- 200m -André de Grasse bat Kenny Bednarek et Noah Lyles- et le 110m haies -Grant Holloway est arrivé avec la meilleure marque de l’année, mais a dû se contenter de l’argent- cette fois c’était au tour du relais 4×100 formé par Trayvon Bromell lui-même avec Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillaspie, qui a été exclu de la finale après sa sixième place en demi-finale.

Calendrier et résultats de l’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui 6 août

Ils ont compensé, oui, Ryan Crouser et Katie nageotte avec ses médailles d’or au lancer du poids – record olympique inclus – et au saut à la perche respectivement.

Programme d’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui 6 août

Finales d’athlétisme le vendredi 6 août aux Jeux de Tokyo

Test

Heure locale

Espagne

LES USAGES

Mexique

Argentine

le Chili

La Colombie

Pérou

50 km de marche (H)

05h30

22 : 30h 16 : 30h (HAE) * 15 : 30h * 17 : 30h * 16 : 30h * 15 : 30h * 15 : 30h *

20km de marche (F)

16h30

09 : 30h 03 : 30h (HAE) 02 : 30h 04 : 30h 03 : 30h 02 : 30h 02 : 30h

Lancer du javelot (F)

20 : 50h

13 : 50h 07 : 50h (HAE) 06 : 50h 08 : 50h 07 : 50h 06 : 50h 06 : 50h

5000m (m)

21h00

14h00 08h00 (HAE) 07h00 09h00 08h00 07h00 07h00

400m (V)

21h35

14 : 35h 08 : 35h (HAE) 07 : 35h 09 : 35h 08 : 35h 07 : 35h 07 : 35h

1500m (V)

21h50

14:50 08:50 (HAE) 07:50 09:50 08:50 07:50 07:50

Relais 4×100 (F)

22h30

15 : 30h 09 : 30h (HAE) 08 : 30h 10 : 30h 09 : 30h 08 : 30h 08 : 30h

Relais 4×100 (M)

22 : 50h

15 : 50h 09 : 50h (HAE) 08 : 50h 10 : 50h 09 : 50h 08 : 50h 08 : 50h

* Horaires du 31 juillet dans certains pays

De plus, le série de relais 4×400 hommes:

-Série 1 à 20h25 heure locale

-Série 2 à 20h37 heure locale