Athlétisme aux Jeux de Tokyo : horaires, finales, programme et résultats pour aujourd’hui 7 août

Avant-dernière journée d’athlétisme aux JO de Tokyo celui de ce samedi, le précédent de la clôture de la discipline avec le marathon hommes le dimanche matin. Au total, 21 médailles seront distribuées dans 7 épreuves, toutes dans l’après-midi à l’exception du marathon féminin, qui débutera à 06h00 du matin à Tokyo.

Calendrier et résultats de l’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui 7 août

Après un vendredi marqué par la L’Italie double au 20 km de marche (or mâle de Massimo Stano Jeudi et or de Antonella Palmisano ce vendredi), une nouvelle médaille de Allyson Félix, la dixième olympique de son record (bronze sur 400m) et le record olympique de la Kenyane Foi kipyegon Dans la finale du 1500m féminin, le 1500m masculin sera l’un des temps forts de la journée de samedi.

* Horaires du 31 juillet dans certains pays

Programme d’athlétisme aux Jeux de Tokyo aujourd’hui, 7 août

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT

Où regarder en direct l’athlétisme des Jeux de Tokyo ?