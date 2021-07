Athlétisme contre Angels en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB

Les Oakland Athletics affronteront les Los Angeles Angels lors du troisième match de la série du week-end samedi depuis l’Angel Stadium.

L’Athlétisme a remporté les deux premiers matchs de la série et tentera de remporter sa quatrième victoire consécutive. Ils n’ont pas hésité à marquer des points non plus, marquant 16 points lors de leurs trois derniers. En attendant, les Angels chercheront à rebondir de manière sérieuse lorsqu’ils entreront sur le terrain cet après-midi. Perdre deux à la maison et ne pas vraiment démarrer leurs battes ces derniers temps.

Cela devrait être un bon match, voici tout ce que vous devez savoir pour saisir l’action ce soir.

Oakland Athletics contre Los Angeles Angels

Lorsque: samedi 31 juillet

Temps: 16 h 05 HE

Chaîne TV: FS1

Direct: fuboTV (streamer gratuitement)

Cotes et lignes de paris de la MLB

Cotes MLB avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour samedi à 14 h 20 HE.

Oakland Athletics (-150) contre Los Angeles Angels (+125)

H/S : 10

Vous voulez de l’action sur la MLB ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.