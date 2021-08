Athlétisme | Jeux Olympiques : Adrian Ben, premier Espagnol dans une finale olympique du 800 mètres

in

Le test 800, le plus dur de tous ceux célébrés Sur la piste du stade olympique, deux quatre cents s’enchaînent, l’acide lactique monte en flèche, la chaleur de Tokyo diminue puisque cette épreuve, disent les études, et la fatigue fait respirer dans les derniers mètres comme un soufflet, aura un Espagnol parmi les huit meilleurs par première fois dans son histoire.

Adrin Ben, de Viveiro, qui aura 23 ans mercredi, est allé à la finale avec la cinquième meilleure note, après avoir exécuté une série de couteaux (1: 44,30) dans laquelle le Galicien a terminé troisième, après Clayton Murphy (1: 44,18) et le Français Tual (1: 44,28), à seulement 12 cents de son record personnel.

“Chaque jour que mon anniversaire passe, je m’en souviendrai”, a déclaré devant les micros de TVE le mediofondista qui a atteint là où Trabado, De Teresa, Parra, Reina, Olmedo n’ont pas atteint … “C’est un test des plus difficiles du championnat. J’ai rêvé cela tant de fois . .. Je voulais me qualifier pour la finale, il y avait un très haut niveau et j’avais confiance en moi. Même si j’étais nerveux car je m’étais tellement bien entraîné que j’allais regretter de ne pas en profiter”. A l’extérieur, des gens aussi importants que Korir ou le Britannique Gilles sont restés.