Athlétisme | Jeux Olympiques : Adrin Ben s’octroie une cinquième place en 800 pour son anniversaire

“J’ai amélioré ma position à Doha”, déclare Adrin Ben en montant les escaliers de l’espace télévision du stade olympique. Il a besoin de marcher un peu plus pour s’étirer après avoir terminé cinquième de la finale du 800 mètres, une distance qui n’avait pas permis aux Espagnols dans la course aux médailles à Tokyo. Lors de la Coupe du monde 2019, il était sixième. Un bon tute a été collé comme cadeau d’anniversaire. Vingt-trois cupmle, le plus jeune de la finale. Il a cédé à Korir et Rotich, les deux Kenyans avec la meilleure note de 1:42, dans une autre orbite que Viveiro.

Le Polonais Patryk Dobek, premier athlète né en Europe à monter sur le podium des deux tours de piste depuis Athènes 2004, date de la victoire de Yuri Borzakovskiy, et de l’Australien Peter Bol, très similaire en notes à l’espagnol. Ben s’est jeté dans le but comme s’il allait frapper un corner dans une prolongation pour arrêter le temps à 1:45.96. En fait, ça a fini par rouler.

“J’ai raté une marche”, explique démontrer sa compétitivité. Il leur manque 57 centimes pour obtenir le bronze. Et il est contrarié parce que c’était une course lente dans laquelle il avait ses options. “Je pensais qu’il allait aller très vite, mais il ne l’a pas fait. Je suis entré dans son rythme et j’ai ensuite essayé d’exploiter ma fin.”

Réussir le rudisha

Korir a succédé au grand David Rudisha, qui avait remporté deux médailles d’or consécutives à Londres et à Ro. La course était à l’opposé de celle de la capitale anglaise dans laquelle le Kenyan a effectué deux 400 enchaînements en 1 : 40.91 en commandant de bout en bout. En fait, de deux centièmes plus rapide qu’en 2000, ce n’était pas le plus lent en 40 ans.

Les 400 premiers étaient destinés au marquage. Il a été adopté en 53,8. Ils sont la cloche et la bataille a commencé. Adrin était septième à l’époque et a commencé à battre ses adversaires au contre-droit et au virage 200. Il semblait qu’il pouvait rattraper Dobek, mais le champion d’Europe polonais en salle – un 400 haies recyclé – a tenu le coup. Ben se lamente car c’était le bronze le moins cher depuis Munich 1972. Des opportunités qui ne reviennent pas plus tard. Bien que pas pour lui.

En fin d’après-midi avec un Espagnol, Javier CienfuegoIl termine dixième avec un meilleur tir, le troisième, 76,30, en dessous de la marque avec laquelle il est arrivé. Wojciech Nowicki gagne pour réaliser le doublé polonais chez les hommes et les femmes, avec 82,52 son record personnel, dans un concours où les cinq lancers valides dépassent 81,18 mètres. L’argent est le Norvégien Henriksen et le bronze Fajdek, 81,53. Sur six médailles, le pays du drapeau rouge et blanc en remporte quatre.