Athlétisme | Jeux Olympiques : Adrin Ben vise la première finale espagnole en 800 de l’histoire

Le courageux Adrin Ben qualifié pour les demi-finales du 800 mètres des Jeux Olympiques et relever dimanche le défi de devenir le premier Espagnol à participer à une finale à distance, l’objectif qu’Antonio Pez, Toms de Teresa, Roberto Parra, Antonio Reina ou qui que ce soit d’autre n’ont jamais atteint. des grands mediofondistas espagnols. De Teresa a terminé huitième au stade olympique de Tokyo lors de la Coupe du monde 1991.

Ben, 22 ans de Viveiro et qui a commencé en athlétisme en esquivant les voitures à l’entraînement, il a terminé troisième (1 : 45,30) de sa série, le numéro 4, après avoir sorti une attaque à 130 mètres de l’arrivée où il a été battu par les botsuans Nijel Amos (1 : 45,04) et le Kenyan Michael Saruni (1 : 45,21). Sa note était la neuvième de tous les demi-finalistes dans une liste que le Kenyan Rotich a ordonnée avec 1: 43,75 et dans laquelle Sal Ordoez (1: 45,98) était un centième derrière la passe.

Des clôtures vertigineuses

C’était le meilleur pour l’athlétisme espagnol le deuxième matin au stade, une autre journée moite et chaude, qui s’est occupée des doutes de Duplantis (il a fait un vide dans la qualification au-dessus de 5,50), le premier score, bien que dans des séries distinctes entre Dalilah Muhammad (53,97) et Sydney McLaughlin ( 54,65) en 400 haies et une série vertigineuse dans les hautes haies qu’il a lancées en référence à la Portoricaine Jasmine Camacho, qui avec 12,41 a couru la première manche olympique la plus rapide de l’histoire. Teresa Errandonea a fait 13,15 et est tombée dans la sienne. “Dans mes marques ça aurait pu arriver”, a déploré le Basque. Les deux événements sont des terrains pour des records du monde.

En douceur sur les 400 haies, Duplantis s’échauffe