Athlétisme | Jeux olympiques : Allyson Felix est déjà la 10e femme en athlétisme olympique

Allyson Felix, la première dame de l’athlétisme mondial, atteint le sommet olympique. A 35 ans, une médaille de bronze au palmarès du 400 plat, qui était la dixième médaille de sa carrière, qui comptait déjà six d’or et trois d’argent. Il a eu le mérite de le faire dans une épreuve individuelle, pas dans le relais mixte, qui semblait presque préfabriqué pour les États-Unis, même si ce n’était pas plus tard.

Felix, qui a conseillé Barack Obama sur le sport dans sa présidence, elle est une énorme concurrente. Il était arrivé à Tokyo avec la septième pire note de tous les finalistes. Le vingtième du classement. Sa vie n’est plus exclusivement la piste. En novembre 2018, elle était maman d’une fille, Camryn, tout juste 11 mois avant de remporter le relais mixte aux Coupes du monde de Doha. Il a dû dévaler la 9e rue, comme Van Nieckerk à Rio de Janeiro. À l’exception de la Jamaïcaine McPherson, qui a 89 ans, elle avait au moins six ans de plus que ses rivales. À Marileidy Paulino, la sprinteuse dominicaine qui a remporté la médaille d’argent (49,20), onze.

Avec l’or compté dans la ligne droite pour Shaunae Miller Uibo, Les Bahamas qui ont battu le record des Caraïbes avec 48,36, Felix a été habilité à discuter des deux autres médailles. Ne vous arrêtez pas avant le mètre 399,5. Et cela lui a valu une médaille de bronze pour mettre fin à une carrière olympique commencée il y a 17 ans avec une médaille d’argent au 200 à Athènes en 2004.