Athlétisme | Jeux Olympiques : Ana et Ray, une amitié encore plus ancrée à Tokyo avec leurs médailles d’argent et de bronze le même jour

Mis à jour le 01/01/2021 – 14:39

Ana Peleteiro et Ray Zapata sont devenus de grands amis à la résidence Blume. Là, la Galicienne a quitté son pays natal en septembre 2013 pour continuer à évoluer dans sa carrière sportive, bien qu’en même temps elle ait déménagé à Guadalajara sous la direction d’Ivn Pedroso, où elle a explosé en tant que triple athlète.

Et le destin a voulu que ces deux grands amis accrochent la médaille olympique le même jour à Tokyo : Ray au sol, où il a été proclamé vice-champion olympique, et Ana en triple, avec une médaille de bronze avec un record d’Espagne, qui il a battu deux fois pour monter sur le podium.

Amoureux de danse et de musique, ils enregistrent tous les deux de temps en temps des vidéos Instagram. Ana appelle Ray “frère” Et quand il passait un mauvais moment au Blume, c’était vers lui qu’il fallait se tourner pour obtenir des encouragements. En effet, la tripleuse galicienne est la marraine d’Olympia, la fille de Ray dont elle a sorti le dossard après la finale où l’argent a été accroché avec le même score que l’or. “Tu vois comment tu devais l’appeler comme ça ?”, a dit Ana souriante à Ray dans les micros du COPE, alors que les deux pouvaient se saluer en direct après leurs médailles. “Je vous ai dit que nous allions réaliser notre rêve. Je voulais seulement voir votre première diagonale à la Villa et vous l’avez réussi, je savais que vous étiez une médaille”, leur a dit Peleteiro.

Ana a quitté la chambre Villa pour ne pas connaître le résultat. Il ne voulait pas que le bonheur ou autrement puisse conditionner son concours. Mais elle a oublié ses identifiants et a dû demander à Fatima Diam, la sauteur, d’aller la chercher.

Enfin, parce qu’un de ses compagnons le stade dispose d’un wifi puissant, les alertes ont bondi avec le triomphe de Ray. “Parce qu’il a été de la merde. Les gens ne lui faisaient pas confiance et maintenant il a une médaille. Nous avions tous les deux un rêve qui était d’être olympiens et maintenant nous avons tous les deux une médaille, alors imaginez.”

Ce dimanche, les deux grands amis ont triomphé aux Jeux. Qui allait vous dire il y a quelques années de réaliser le rêve de votre carrière sportive le même jour : un dimanche 1er août 2021.