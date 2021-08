Athlétisme | Jeux Olympiques : Ana Peleteiro décroche le bronze en finale avec le record du monde de Yulimar Rojas

Mis à jour le 01/01/2021 – 15:03

Battant deux fois le record d’Espagne, Ana Peleteiro, 25 ans, a remporté la médaille de bronze au triple saut et est devenue la troisième athlète espagnole de l’histoire avec une médaille olympique. La Galicienne a dû améliorer le record national de 14 centimètres pour un succès travaillé puisqu’en 2012 elle était championne du monde junior. Pour couronner le tout, dans le dernier saut, son bien-aimé Yulimar Rojas a battu le record du monde de 15,67, détenu par les Kravets ukrainiens depuis 1995 (15,50). Le câlin était un objectif.

La finale est sortie vertigineuse. Pour quand Ana elle ôta son survêtement, l’or était déjà livré et l’argent inaccessible pour elle. Son intime Yulimar Rojas, le Vénézuélien avec qui il s’entraîne à Guadalajara, tous deux endoctrinés par le grand Ivan Pedroso, avait sauté 15,41 au premier saut, un record olympique, une distance interdite aux autres concurrents. Yuli a pris 66 centimètres d’argent, la plus grande différence de l’histoire. Son troisième saut nul a touché 16 mètres.

Derrière la Portugaise Patricia Mamona, une compétitrice acharnée Il avait amélioré de 26 centimètres le record national qu’il avait établi il y a cinq ans en Ro (14,65), alors qu’il ne pouvait être que sixième. Celui de Sao Jorge de Arrios avait atterri à 14,91. Il atteindra le 15.01.

Une bataille sérieuse

Le courageux combat galicien était pour la médaille de bronze. La cubaine Povea, qui avait la dernière équipe, a mis la demande sur Ana : 14,70. Il a dû battre le record d’Espagne (14,73) qu’il avait établi à Glasgow il y a deux ans, lors des Championnats d’Europe en salle.

La journée était spéciale pour Peleteiro. Son “frère”, comme il appelle Ray Zapata, le gymnaste qui l’a aidé au temps de La Blume quand il était à terre et avec qui il est toujours quand il s’échappe de Guadalajara – il est la marraine de sa fille – avait remporté une médaille. Elle, croyante au karma, l’a interprété comme un signe.

Ana est une nouvelle athlète depuis qu’elle a commencé à s’entraîner avec Ivn Pedroso. Après ne pas être allée à Ro, elle est allée le chercher à l’automne 2016 avec son petit-ami, le champion olympique Nelson Evora, également tripleur. Ivan, qui savait qui elle était, mais aussi le moment qu’elle traversait, a joué avec elle. “D’accord, jusqu’en mars. Si vous ne participez pas à la Coupe du monde, nous ne continuerons pas.” Ana, sachant que c’était sa chance, a radicalement changé. C’était le début de ce que j’ai plâtré à Tokyo.

Le deuxième saut était techniquement exquis. Après avoir poli ce défaut qu’Ana avait de jeter son bras en arrière, ce qui a soustrait de l’énergie au premier saut, elle a mis le premier pied. Il avait poussé la planche jusqu’à 0,3 cm. Et bang, bang, il a atterri très loin. 14,77 ! Le record de l’Espagne. Personne ne peut plus lui refuser sa dent de compétition. Ana, Serena, je ne l’ai pas fêté. Dans un autre temps, elle serait devenue folle et le reste des sauts aurait été alourdi. Cette fois, il a agi comme Rojas le fait habituellement. Les marques sont célébrées en dernier.

Ricketts s’avance

Après le deuxième tour, Ana a terminé troisième. Le combat allait être terrible. Povea est arrivé avec une note accréditée de 14,93 et, tout à coup, la Jamaïcaine Shanieka Ricketts a émergé. Dans le premier saut du repêchage, les trois dernières tentatives auxquelles les huit meilleures ont atteint, elle a frappé son saut. Il avait fait deux zéros et un 14,47 et est allé à 14,84.

Exiger d’améliorer de 23 centimètres la marque de la saison avec laquelle il était arrivé à Tokyo. Il n’a pas pu faire le quatrième (14,63) il s’est rendu là où se trouvait Pedroso, debout depuis les tribunes, qui lui a demandé de croire en ce qu’ils avaient répété.

Ana a recommencé. J’ai bousculé la planche jusqu’aux orteils. Il s’est levé d’un mouvement mesuré et a mis le premier pied à 5,57. Il a rebondi sur le tapis et le second est allé presque au bord du sable (4,22 mètres). Il a tout tiré au troisième et la dernière empreinte sur son corps a atterri à 5,08. La somme donnait 14,87. Trois centimètres au-dessus de Ricketts, dont la dernière tentative a échoué (14,76). Ana était déjà sur Olympus. Son cri a été entendu dans tout le stade. Il était professionnel et l’a rendu orthodoxe (14,65). Il aurait pu être tiré sur la plaque. J’écarte les bras. J’étais heureux.