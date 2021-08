Athlétisme | Jeux Olympiques : Ana Peleteiro : “Ivn Pedroso m’a sorti de la merde”

Ana Peleteiro est un torrent de sensations après avoir obtenu la médaille de bronze. La première chose donne envie de pleurer. Il se souvient du message de son père quelques heures avant de sauter : « La souffrance est temporaire et la gloire est éternelle. Et lorsqu’elle a atteint l’objectif, ses yeux deviennent vitreux car elle aurait aimé qu’il soit avec elle.

De là, il passe à la joie non contenue. Remerciez tout le monde. Même un juge qui l’a prévenu à Monaco après un saut. “Vous êtes surmotivé. J’espère que cela ne vous fera pas de ravages aux Jeux, m’a-t-il dit. Et j’absorbe tout et puis je le gère à ma manière, parce que je m’en suis souvenu quand je l’ai vu.” Il est reconnaissant de l’attention de la presse à laquelle il parle sans plis. Sur six mots, un est un taco. Si votre père vous écoute, il ne vous conviendra probablement pas bien.

Les premiers mots de Peleteiro : « J’en ai rêvé toute ma vie » COE

Mais elle devient sérieuse quand elle entre dans l’évaluation. “Vous devez savoir d’où vous venez. Et plus que la couleur d’une médaille, je regarde l’effort. Vous voyez Yuli qui est venu de la pauvreté, qui n’a pas vu sa famille depuis décembre et qui panique. Il le mérite plus que n’importe qui d’autre. cet or », dit-elle orné d’adjectifs qui sont entendus dans les réunions d’amis mais pas lus dans les journaux.

Les figures de Pedroso et Rojas

Puis il fait le point sur le processus qu’il a suivi et sur l’équipe qui, dirigée par Pedroso, qui “s’est énervé après le quatrième saut et je me suis dit, si c’est le cas, je dois répondre comme ça”, est sortie avec deux médailles du stand.

Nous sommes une équipe qui est venue ici pour une guerre et que nous avons laissée nos âmes à chaque séance d’entraînement “ Ana Peleteiro

“Ivn m’a dit ce matin que nous étions ici pour obtenir un badge. Que peu importe ce qu’elle avait à sauter, mais que nous devions sortir avec elle. Aujourd’hui, on a montré ce qu’est l’équipe de Pedroso. Une équipe qui est venue ici pour une guerre et que nous avons laissée nos âmes à chaque séance d’entraînement. Nous pouvons parfois nous disputer, mais nous le faisons pour le bien de l’équipe. Chacun a son rôle. Je suis peut-être celui qui se plaint toujours. Mais je le dis parce que sinon les choses ne fonctionneront pas. Yulimar, par exemple, est la joie. Chaque jour, il apparaît avec le haut-parleur qui pèse 10 kilos à la main en jouant de la musique et comment pouvez-vous ne pas être heureux, peu importe à quel point vous êtes foutu. “

Rojas et Pedroso sont les deux piliers qui ont construit son succès. “Sans Yulimar, je ne serais pas là où je suis. J’ai beaucoup appris avec elle, je sème avec elle et ça m’a fait grandir. Et Ivn ? Eh bien, Ivn m’a sorti de la merde. J’ai pris une fille qui pesait 65 ans kilos, qui avait un excès de graisse partout. Oui, elle avait une bonne technique et savait sauter, mais j’étais perdu. Il m’a fait confiance et m’a dit qu’on allait l’avoir. Il ne savait pas si ça allait être dans cinq ans ou quand, mais qu’on allait l’avoir. “.

Anticonformiste, il était même content de laisser les choses inachevées. “Eh bien maintenant mon défi est d’atteindre 15 mètres, mais d’abord je veux prendre de bonnes vacances. Je ne vais plus faire de Diamond League parce que je n’aime pas le système, c’est de la merde.” Bon, il a dit autre chose…