Athlétisme | Jeux Olympiques : Ana Peleteiro : “Je n’arrête pas de pleurer, je n’y crois pas”

Mis à jour le 01/01/2021 – 15:35

Les larmes aux yeux, de bonheur, Ana Peleteiro a offert ses premiers mots au COE dans lesquels elle a assuré que “Je n’arrête pas de pleurer, je n’y crois pas”. Le triplé, bronze à la finale olympique à Tokyo, Elle a assuré comment le soutien de son entourage le plus proche, à la fois son entraîneur et Nelson vora, avait réussi à la motiver alors qu’elle était tombée en quatrième position.

“Je savais que cela pourrait être une belle journée, mais je n’ai jamais pensé que je pourrais y arriver”, a admis le pupille d’Ivn Pedroso. « J’en avais rêvé plusieurs fois, mais je ne savais pas si j’allais pouvoir faire ce saut. Je remercie mon entraîneur, qui a travaillé très dur. Et Nelson, au cinquième saut, est venu me voir, pour me motiver, pour sortir ça. qu’il m’a donné depuis que je l’ai rencontré et j’ai réussi à sortir cette guerrière Ana, je peux enfin dire que j’ai une médaille olympique. Je ne peux pas y croire, je vais devoir attendez quelques jours pour le digérer.”