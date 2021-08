Athlétisme | Jeux Olympiques : Ana Peleteiro, l’athlète engagée qui est un « animal » compétitif dans la fosse

Elle n’avait que 16 ans lorsque l’or mondial U20 a placé Ana Peleteiro sur la scène sportive internationale comme l’un des talents précoces pour suivre son évolution. Neuf ans se sont écoulés depuis et la galicienne a réalisé l’un des rêves de sa carrière : débuts aux Jeux Olympiques et le font en grand, avec une médaille de bronze et un record d’Espagne qu’il a battu deux fois en finale.

Cette fille qui est devenue plus petite en entrant sur le court, et qui a atteint le triple par la grande rivalité avec un partenaire qui a toujours gagné, devient maintenant la fosse. Avec une griffe compétitive unique, Peleteiro a plus que démontré son énorme évolution athlétique et sa capacité à ajuster sa technique et à sauter ce qu’il doit quand il le faut, une transformation dans laquelle la main d’Ivn Pedroso a été la clé.

Ainsi, Peleteiro est monté sur le podium en Européens à l’extérieur -bronze à Berlin 2018- et européen et mondial ‘indoor’. Son triple toit, étaient, jusqu’à ce dimanche, les 14.73 qui ont sauté dans le continental indoor de Glasgow 2019, ils lui ont valu l’or et le record national qu’il détient toujours.

Engagée pour des causes sociales – elle collabore avec l’ONG Anidan, qui s’occupe de la nutrition, de la santé et de la scolarisation de dizaines d’enfants orphelins au Kenya – et des droits des femmes – elle a révélé que son contrat avec Adidas respecte son désir d’être une mère quand elle décide-, Ana a affronté les Jeux de Tokyo après s’être proclamée Vice-champion d’Europe indoor à Torun, dans un dernier saut et à seulement un centimètre de l’or. Ce podium est passé à l’espagnol. “Je suis venu à l’Euro avec moins de confiance que d’autres fois et je repars avec beaucoup de choses apprises”, a-t-il déclaré en mars.

Son passage à la télévision : des Chimes à El Desafo

L’élève d’Ivn Pedroso aime la télévision, dans laquelle elle est intervenue dans différentes facettes, depuis la présentation du carillon de fin d’année à la télévision galicienne même son rôle de candidat dans El Desafo, sur Antena3. « J’aime beaucoup de choses et la télévision en fait partie », explique-t-il. “J’ai accepté de participer au Challenge parce que je pense que c’était important de donner de la visibilité à mon sport. Maintenant, je pense qu’il y a plus de gens qui savent ce qu’est le triple, par exemple.”

Et le tripleur s’est connecté avec le public, qui ce dimanche a encouragé Ana au loin, avec un superbe concours qui lui a valu le bronze. Deux records pour l’Espagne jusqu’à 14,87 qui donnent à l’Espagnole sa première médaille olympique à ses débuts aux Jeux.