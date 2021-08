Athlétisme | Jeux Olympiques : Anthony Zambrano, l’argent d’un ouvrier

Mis à jour 05/08/2021 – 14:16

Miladis Zambrano, la mère d’Anthony, le nouveau vice-champion olympique du 400 lisse, a déjà une médaille de plus à conserver. “Je n’en ai pas, il les garde tous”, confie le sprinteur colombien qui est monté pour la première fois sur un podium olympique à l’âge de 23 ans. À 13 600 km de Tokyo, maman, comme elle le dit, s’était levée tôt et s’était réunie chez un voisin pour regarder son fils unique disputer une finale. L’opérateur qui organise les Jeux, Claro, ne le fait pas embaucher dans la modeste maison où il vit à Barranquilla.

Un matin tôt pendant 44 secondes. Qu’a duré la course. À son fils et huit centièmes. Il avait un mauvais appui dans la courbe de départ et allait déjà à contre-courant. Dans le contre-but, il avait été dépassé par Kiran James, le Grenade-né, qui a ensuite été dépassé par sa finition explosive et l’a envoyé à la troisième place du podium. Dans la dernière ligne droite, je suis entré cinquième, avec l’impérial des Bahamas Steven Gardiner (43,85). Il n’a pas eu le temps de décrocher l’or.

Zambrano avait toujours rêvé grand : « Rêver petit est hypocrite.. Il l’a fait quand il a peint avec le pinceau large ; lorsqu’il réparait des voitures – pendant la pandémie, son passe-temps était de démonter et d’assembler une moto ; quand il a posé des briques pour s’offrir une paire de baskets et comme chauffeur de pousse-pousse, qui moule ses cudriceps. À la maison, il n’a pas donné d’argent. Anthony a grandi sans père. À l’école, il avait été promu à l’athlétisme comme véhicule pour canaliser son élan et il aimait ça.

Loin de la maison à 15 ans

A tel point qu’à 15 ans, après que les techniciens l’aient vu Dans un concours étudiant une seule carrière, on lui a proposé de déménager à Bogota dans un centre technique. Je n’ai pas hésité. J’ai tellement couru qu’en trois ans, j’ai participé aux Jeux olympiques de Rio avec le relais 4×400.

“J’ai de bons souvenirs de formation, des sacrifices que j’ai faits pour gagner la médaille. Tout ce que j’ai fait n’a pas été vain. Prendre de l’avance là où j’habite et réaliser ainsi le rêve de ma mère, car elle m’a dit qu’elle serait la femme la plus heureuse le jour où je lui donnerais une médaille du monde et une médaille olympique », confie-t-elle dans une interview sur le site du CIO. J’ai dit : ‘Maman, ne t’inquiète pas, c’est ce que nous faisons. Et si vous me soutenez et que ma femme me soutient, nous atteindrons tous nos objectifs, et tous les objectifs sont toujours atteints », se souvient Zambrano. Et il l’a fait.

Le Colombien s’entraîne à Quito avec un groupe de 8 athlètes, cinq Équatoriens, Lex Quionez comme le plus célèbre, et deux de ses compatriotes, emmenés par Nelson Gutirrez, un Cubain qui a entraîné l’équipe de vitesse équatorienne.

Le technicien a entendu parler de lui en 2015, après la Coupe du monde junior à Cali où il avait terminé septième. Un athlète qu’il s’entraînait lui a parlé d’un jeune de 17 ans de Guajira qui était un éclair et qui voulait se préparer pour la Coupe du monde junior 2016 à Bydgzoc, où il coïncidait avec Michael Norman.

Gutirrez l’a accepté, mais a reporté la collaboration car à ce moment-là, ils se rendaient à Madrid pour s’acclimater à la compétition. Il n’y avait pas d’argent pour lui. Anthony a payé le voyage de sa poche et s’est tenu avec le groupe. Il a terminé sixième de la Coupe du monde. Gutirrez a été gagné pour toujours. “J’ai réalisé que je pouvais tout gérer.” Même avec une médaille d’argent olympique.