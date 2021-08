Athlétisme | Jeux Olympiques : Armand Duplantis bat le record du monde en une journée de rêve

in

Un autre nordique, bien qu’américanisé, Bien qu’il consomme des produits suédois pour s’établir comme au volant d’une Volvo, Armand Duplantis était sur le point d’établir un nouveau record du monde après le sidéral de Karsten Warlhom.

Avec la médaille d’or à égalité, au moment où l’Américain Christopher Nielsen est tombé de plus de 6,02, la hauteur que Mondo avait franchie la première fois, dans un concours immaculé jusqu’à 6,19, il a voulu donner cette extravagance aux Jeux Olympiques. A son pays. Pas de bonus économique grâce. Il n’avait fallu que cinq sauts pour remporter le titre et il se sentait fort.

Il l’a brossé le premier et le troisième. Dans l’initiale, il toucha la barre avec sa chemise. Il semblait que le ruban allait tenir entre les fers, mais au milieu de la chute suédoise, le tube l’accompagnait. Toujours dans le troisième, où il s’est déplacé comme un serpent là-haut, mais il a mal exécuté le mouvement du bras gauche et a touché la barre.

C’était un bon concours. Supérieur à Rio qui a gagné Thiago Braz, le cavalier avec qui Pap Neymar négocie des contrats, et qui a enseigné que le titre d’il y a cinq ans n’était pas un couplet lâche. Et il a été surtout encouragé par Christopher Nielsen. Depuis que Kendricks a annoncé sa contagion par Covid 19, il a porté une énorme pression sur ses épaules et a répondu avec intégrité. Mieux vaut en deux centimètres sa marque personnelle.

Gan Duplantis, le garçon de 21 ans, qui fait la grandeur de l’industrie. Il était reconnu par tous les concurrents qui l’embrassaient comme s’il faisait partie de leur tribu. La poigne de Renaud Lavillenie, qui n’était que huitième (5,70), va devenir virale.

Wlodarzyck, en légende

Anita Wlodarzyck, la lanceuse de marteaux polonaise, a lié son troisième titre olympique. Elle s’est imposée avec 78,48, devant la Chinoise Zheng Wang (77,03) et la Polonaise Malwina Kopron (75,49). C’est un tour du chapeau qui en athlétisme n’a dépassé que Carl Lewis en longueur dans toute l’histoire et qu’aucune femme n’a jamais réalisé. Il est aussi légendaire que son compatriote Robert Korzianowski.

Dans le 800 féminin, le seul intérêt était de savoir qui serait la championne de l’ère post-testostérone, pour le plus grand plaisir des indignés. L’Américain Athing Mu a gagné avec 1: 55,21, sept centièmes de mieux que le temps de Caster Semenya à Ro. La Britannique Kelley Hondgkinson a remporté l’argent à son record national (1 : 55,88) et une autre Américaine, Rogers, 1 : 56,81.