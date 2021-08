Athlétisme | Jeux Olympiques : Asier Martnez bat le syndrome de l’imposteur au 110 haies

“J’ai toujours eu un peu le syndrome de l’imposteur, de me faufiler là où je ne savais pas où j’étais, donc courir avec celui-ci ici est difficile à croire », explique Asier Martnez, étudiant en politique de 21 ans, cultivé à Bilbao, qui vient de terminer sixième. dans la finale olympique du 110 haies.

Ceci-d’ici-retour est Grant Holloway (09/13), d’argent, battu par le Parchemin jamaïcain (13.04), le secondaire de l’île, oublié dans la mémoire. Il a remporté le bronze à Londres 2012 et l’argent à la Coupe du monde 2015 à Moscou. Asier, le garçon de Pampelune, ou d’Irua comme il le reconnaît, qui pendant 20 mois, un peu avant la pandémie, a décidé de sacrifier la soirée pour grandir en athlétisme, est dans cette cour. Et en progression. La finale est terminée, ce qui aurait été l’idéal pour Orlando Ortega, avec 13,22, neuf centièmes de moins que la marque avec laquelle il est arrivé à Tokyo.

Le jeune homme qui s’entraîne à Larrabide, donde no hay mdulo de pista cubierta y se pasa fro en invierno, ya veces en Basauri (Bilbao) porque sabe que el atletismo dura poco y que hay que formarse, tuvo que correr por la calle 2. La falsa calle 1 porque a la izquierda Il ne reste rien. “J’ai eu de la chance. J’ai préféré ne pas être là-dedans. Je cours plus calme.”

Début angoissant

A droite, courir Pozzi. Un spécialiste britannique des explosifs en 60 haies, ce qui l’a affligé les 20 premiers mètres. Cela ne s’est pas mal passé, mais presque (0,155 millièmes) et il a vu son rival le plus proche et deux mètres devant.

Mais Asier est patient. Parlez de « respecter la clôture ». Pour ne pas brûler dans les premiers obstacles lorsque l’angoisse de la mise en route, le corps s’engouffre et ne franchit pas les clôtures nettes. Il a sauté 30 obstacles à Tokyo et n’en a touché aucun. Il rit parce qu’ils lui rappellent qu’il est myope avec des lunettes, qu’il ne porte pas de lentilles de contact. “Il y a des moments où il vaut mieux ne pas voir, haha. Non, je ne les porte pas parce que c’était difficile pour moi et j’ai décidé de ne pas les porter.” Et ça commence à tracer. Il profite de sa vitesse entre les sauts et se retrouve collé à Martinot Lagarde, un Français, un autre à l’ADN plus gracieux comme les deux Jamaïcains -le bronze était espiègle Levy (13.10) qui a claqué une bouteille contre le grillage- et les deux Américains qui l’ont précédé. L’épaule de Holloway est comme la tête de l’Espagnol, pour nous situer.

Maintenant, il est heureux. A de la place pour progresser et voyez-vous dans l’élite. François Beroingyan le sait, le sélectionneur africain qui a débarqué à Pampelune en 2002 et qui l’avait visualisé. Si ce n’était pas parce qu’Asier lui fait confiance comme s’il était une religion, je le qualifierais de fou. Maintenant je sais, “maintenant j’ai une virée”, dit-il. Qu’il y a du temps pour tout. En plus d’entrer dans le groupe des candidats pour chupinazo 2022. “Quel sera le lait.”