Athlétisme | Jeux Olympiques : Asier Martnez se faufile sur le court mondial du 110 haies

Mis à jour 04/08/2021 – 06:18

Asier Martnez, un homme talentueux de 21 ans de Zizur, à la périphérie de Pampelune, il est entré en collision dans le court mondial du 110 mètres haies. Parmi les sportifs hypermusculaires aux épaules saillantes, des personnalités comme Grant Holloway (13,13 en demi-finale) ou le ‘breaker’ Devon Allen (13,18) Martnez ont avancé dans la première série pour devoir aller à la photo finish avec Pascal Martinot-Lagarde, le grand Français , champion d’Europe, qui a terminé deuxième de la première demi-finale, deux centièmes devant l’Espagnol, qui a dû attendre dix minutes de plus pour savoir qu’il était en finale olympique grâce à une amélioration de sa note à 13,27, quatre centièmes du troisième meilleur temps des demi-finales.

“C’était la marque que je cherchais. Je les ai surveillés et je l’ai accrochée quand je devais l’accrocher “, a-t-elle dit en zone mixte. ” Et sois avec eux, buff. Si je les admire depuis que je me souviens bien et maintenant qu’ils ont une minute pour réfléchir à ce que je fais et peuvent échanger quelques mots avec eux… eh bien, c’est un honneur. Y compris Orlando Ortega, qui me manque ici”, a-t-il déclaré.

Il a traversé des moments comme le septième pour la joie de sa famille, son entraîneur, le Français François Beoringyan, un Parisien né au Tchad qui s’est installé à Pampelune en 2002, – “et pour qui je n’ai pas assez de mots de remerciements” rien à voir avec l’athlétisme, mais que je les aime et qu’ils créent l’environnement qui m’aide le plus sans aucune pression pour l’athlétisme.” Ceux qui l’ont reçu avec des fusées éclairantes en pleine pandémie après avoir terminé quatrième de la piste indoor européenne de Torun. “Ils sont toujours à la hauteur. Le résultat est le moindre pour eux. Toute excuse est bonne pour donner le cante”.

Un bon débouché

Il sortit par le tunnel du Stade et se dirigea vers son rouleau. “Je ne voulais pas regarder qui était à côté de lui. Si je regardais de trop près, j’allais avoir peur”, révèle-t-il. Il s’est concentré sur les 110 mètres et les 10 haies devant lui jusqu’à la ligne. Et en étant attentif à pouvoir déployer la technique exquise qu’il déploie au passage de chaque obstacle.

Martinez dégage une fausse sensation au départ. Il n’a pas un début très orthodoxe et trompeur. “Quand je sors avec des gens aussi explosifs que ceux que j’ai à côté de moi, il semble toujours que c’est mauvais. Mais ce n’était pas le cas. C’étaient de bons appuis rapides. J’ai poussé, surtout et j’avais l’air très à l’aise Et puis mon la force est la fin.” Le chronomètre a crédité ses paroles. Il est parti à 150 millièmes, plus vite que Lévy et le Français, qui l’ont battu.

“Il n’y a pas de meilleur prix que celui-ci. J’ai gagné la finale et c’est quelque chose d’une valeur inestimable, pour moi c’est un rêve et pour le mien. Maintenant pour savoir où nous sommes. Il faut relativiser. Nous essaierons de profiter de la finale, d’être compétitifs et si cette compétitivité me conduit à une meilleure marque…”, a souligné le sprinter aux trois anneaux dans les oreilles qui met son nom sur Javier Moracho, Carlos Sala, Jackson Quinez et Orlando Ortega en tant que finaliste olympique dans ce test.