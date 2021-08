Athlétisme | Jeux Olympiques : Barshim et Tamberi, une médaille d’or partagée 113 ans après avoir “choisi” leurs protagonistes

C’était l’une des images du jour au stade olympique de Tokyo, peut-être éclipsée par les flashs de la finale des 100. L’étreinte entre le Qatar Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi a vendu une médaille d’or olympique a partagé qu’il n’avait pas été vu en athlétisme à des Jeux depuis 113 ans.

Avant cette étreinte et après un concours retracé par les deux athlètes, le juge s’est approché des deux athlètes et leur a dit : “Vous pouvez continuer à sauter pour égaliser.” Le Qatari a répondu : « Sinon, l’or est-il pour nous deux ?

Face à la réponse affirmative du juge, Mutaz et Gianmarco ont hoché la tête, évité de continuer à sauter et se sont embrassés avec une image à retenir. Puis vinrent les larmes. Pour la joie et pour la souffrance. Tamberi a raté les Ro Games en raison d’une blessure. Barshim, qui avait aussi des problèmes physiques qui l’ont amené à changer une partie de sa technique de saut, était de retour.

Et avant ces larmes, un splendide concours des deux, sans faute. Barshim et Tamberi – connus pour leur apparence capillaire – avaient bondi de 2,37 et raté 2,39. Ils n’avaient commis aucune nullité, ce qui permet de départager les matchs nuls, et cela a conduit le juge à leur offrir la possibilité de faire le lien, une possibilité qu’ils ont écartée : il y avait de la place pour les deux dans l’Olympe de hauteur.

Le bronze est allé au biélorusse Nedasekau, témoin direct de l’une des photographies de l’histoire.