Athlétisme | Jeux Olympiques : Bragado : “Je dis toujours à Montse que je ne plaisante pas, mais si c’était une médaille, je serais même prêt à me marier”

Mis à jour 05/08/2021 – 16:48

Jess ngel Garca Bragado atteint ses huitièmes Jeux Olympiques. “S’ils me l’avaient dit le jour de mes débuts à Barcelone 1992, j’aurais dit que c’était impossible», affirmait-il il y a quelques semaines à MARCA. Avant de marcher sur Tokyo il subit l’épreuve olympique.

Quel est votre premier souvenir olympique Enfant, je me souviens de l’époque de la télévision en noir et blanc. Nous nous sommes rendus chez le voisin pour voir les inaugurations des Jeux en couleur, comme celles de Montréal. Puis je me souviens avoir vu l’arrivée de Jordi Llopart à Moscou 80. En tant que participant, je me souviens du feu d’artifice qui a ouvert les Jeux de Barcelone. Qu’avez-vous eu à sacrifier pour arriver ici? De nombreux après-midi sans que mes filles jouent dans le parc. Docteur Rivas. Si je n’étais pas à Tokyo maintenant, maintenant je serais dans… En ville, à des mini-fêtes et à réparer la maison. Quel surnom avais-je quand j’étais petite ?Avant on m’appelait Chuso, dans le quartier on me traitait de ‘catch’ parce que je courais et c’était difficile de me rattraper. Quelles affiches avait-il accrochées dans sa chambre, celles qu’Abascal et Jos Luis Gonzlez admiraient beaucoup. Il a fait un grand mécontentement à ses parents le jour où… Si je leur ai déplu, ils ne l’ont jamais exprimé, en ce sens qu’ils ont été un exemple pour moi. De quelle vertu est-il le plus fier ? D’être constant Quel défaut n’a-t-il pas pu corriger ? Caractère, que je pense avoir beaucoup amélioré.



Garca Bragado, dans le jardin Vega de Alcobendas.Marque Pablo Moreno

Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie ? Chanteur de rock Quel est le message le plus étrange qui vous est parvenu à travers eux ? Je n’ai pas été beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je pense qu’ils m’ont aidé à trouver des gens qui ne les connaissaient pas depuis longtemps, sur l’école, sur l’EGB. Qu’est-ce qui ne manque pas dans votre frigo ? De l’eau ? Quelle corvée domestique pourriez-vous prétendre à une médaille ? Plus que des travaux ménagers, chanter dans la voiture avec la radio. Quelle chanson choisirais-tu pour un karaoké ? Comme je suis très rockeur, le ‘The Final Countdown’ de The Europe. Si vous étiez nommé Président du Gouvernement, votre premier pas serait… Faire du sport une matière aussi normale que les Mathématiques, la Langue en catalan ou les Sciences naturelles. Qu’avez-vous appris de la pandémie ?Pour tout relativiser Pendant le confinement, était-ce les cuisines ? Quel était votre plat vedette ?Je me suis consacré à manger plus sainement pour éviter d’avoir des kilos en trop. Qu’avez-vous fait pendant la pandémie que vous n’auriez jamais pensé faire ?Pour occuper le temps, peut-être regarder des séries que je n’aurais pas imaginé que j’allais voir.

“Je vais manger des sushis avec Beln Esteban” Jess Angel Garcia Bragado

Avec quelle personne célèbre iriez-vous manger des sushis ? Beln Esteban Quel athlète aimeriez-vous faire un selfie dans le village ? Avec Usain Bolt Quelle série télévisée a été amenée au Japon ? En confinement j’ai vu les plus politiques comme House of Card. Maintenant, je regardais The Handmaid’s Tale et Breaking Bad pour la deuxième fois. Que emportez-vous toujours dans votre valise : du coing, sur avis du médecin, pour assurer les glucides. Avez-vous un objet ou une amulette que vous portez toujours à une compétition?Je ne suis pas un monstre de ce genre de chose. S’il n’y avait pas eu de bulle, où à Tokyo auriez-vous aimé aller ? [de Akihabara]. Si vous gagnez une médaille, fera-t-il quelque chose de fou ? Ce n’est pas fou, mais puisque Montse me dit toujours de me marier, et je lui dis que je ne plaisante même plus ; Eh bien, peut-être que je serais même prêt à me marier et tout.