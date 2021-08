Athlétisme | Jeux olympiques : Définitivement l’année de l’Italie : Jacobs, l’or au 100 mètres

En 4e année après Usain Bolt, la première finale olympique du 100 mètres il a mis en scène le vide laissé par la mégastar jamaïcaine, qui berce désormais deux enfants. Le sentiment a été accru par l’absence d’un public. La planète était habituée à une courte course de 9 secondes et à un spectacle de 45 minutes. Marcell Jacobs, le surprenant vainqueur, s’est rendu à son typhus enveloppé d’un drapeau et a bouclé le tour. Tous très formels. Un quart d’heure, 25 minutes plus tard, il était déjà dans les entrailles du stade olympique.

Son crédit était absolu. Il bat deux fois le record d’Europe. 9,84 en demi-finale et 9,80 plus tard, pour laisser l’Américain Fred Kerley (9,86) et le Canadien Andre de Grasse (9,90) sans l’or, qui s’imposait comme favori et qui s’endormait dans les haras (0,155), quoique pas moins que le vainqueur (0,161). Pour la première fois depuis Allan Wells, à Moscou, 80 ans, aidé par le boycott américain, aucun Européen n’avait remporté le 100. Avec tout le monde en lice, depuis Borzov, à Munich, 72. Il était même un centième plus rapide que Bolt à Rio, qui a augmenté son crédit

Une race rare.

C’était une course aussi étrange que celle qui a eu lieu dans ce scénario comme le Stade Olympique avec la victoire sur la 1ère Rue de Bob Hayes, le seul athlète à avoir remporté une médaille d’or et un Super Bowl. Quand il était encore chronométré à la main en appuyant sur le bouton avec le pouce.

Habitué à assister à une collision de blocs, Jamaïcains contre Américains, l’absence d’un modèle a amené sept pays à la table. Aucun signe des héritiers d’Usain. Ils ont été coupés en demi-finales. La Jamaïque n’est pas montée sur le podium pour la première fois depuis 2004. Quel contraste avec le triple féminin. Pour finir le moment, Hughes, le Britannique qui entraîne Glen Mills, l’ancien entraîneur de Bolt, s’est échappé avant le coup et a réduit la course à sept concurrents.

Sans référence à quoi regarder, j’ai commencé la course. Par des échecs, on a vu que Baker n’arrivait pas et Jacobs était en avance au milieu de l’épreuve. Reste à savoir si la courbe de baisse de vitesse allait être suffisamment étirée pour atteindre la ligne d’arrivée ou si elle allait céder la place à la poussée de Kerley et De Grasse. Le fils italien d’un immigré qui s’est retrouvé à El Paso (Texas), qui est tombé amoureux d’un basketteur et a donné naissance il y a 26 ans à un garçon rapide qui, à l’âge de deux ans, est retourné à Lago di Garda et a couru dans les couloirs , il était devenu l’homme le plus envié de la planète Boltienne qui est toujours la vitesse. Il lui manque.

Au pays de religion de Pietro Mennea, un autre italien est à la pointe de la vitesse mondiale. Des semaines après avoir remporté l’Eurocup. Dieu est définitivement italien.