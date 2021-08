Athlétisme | Jeux Olympiques : Diego Garca Carrera : “Je pourrais aspirer à des médailles en tee-shirts pliants, je suis très bon”

Diego Garca-Carrera affronte ses débuts aux Jeux Olympiques avec beaucoup d’enthousiasme, après n’avoir pas pu être à Ro. Le marcheur, champion d’Espagne de la spécialité cette année, répond à l’amusant test BRAND avec d”autres’ questions pour mieux le connaître.

Quel est votre premier souvenir olympique Mon premier souvenir est en 2004, d’Athènes. Il avait 8 ans. Je me souviens de Gervasio Deferr, David Cal… J’étais chez ma grand-mère et j’ai dit : “Je dois être un Olympien.” En fait, j’ai essayé divers sports, mais après m’être presque cassé le cou en faisant la roue, etc., les épreuves d’athlétisme et de cross-country sont mon truc. Qu’avez-vous dû sacrifier pour arriver ici ?2 Nous sacrifions tous beaucoup de choses. J’ai réalisé que c’était grave quand j’ai perdu mes premiers voyages à l’école ou à l’institut à 16 ans, le voyage en Italie, Majorque… Avec le temps, il faut adapter sa vie au sport, avec le repos, la nourriture… en valait la peine jusqu’à présent et j’ai réalisé mon rêve de participer aux Jeux. Je ne serais pas où je suis sans… Ma famille. Si je n’étais pas à Tokyo maintenant, je serais sur… La plage, c’est sûr. Quel surnom avait-il quand il était petit ?Il m’appelait ‘MiniDiego’ parce qu’il était le plus jeune, il s’entraînait toujours avec les aînés. Ils m’appellent aussi la ‘blague’, parce qu’en Amérique du Sud on l’appelle un marchista. Quelles affiches avait-il accrochées dans sa chambre ou dans son dossier ?Je n’ai jamais fait partie des affiches. J’ai une carte du monde, mais c’était un peu le bordel à ça. En fait, il avait un casier à l’école, mais il ne l’utilisait pas. Et j’ai eu l’idée de mettre une pancarte « À louer », pour avoir une certaine rentabilité économique. Et cela m’a coûté une réprimande de la part du directeur des études. J’avais 12 ans…

Il a fait un grand mécontentement à ses parents le jour où… Je ne leur en ai pas donné beaucoup, car ils ont toujours été assez au top. Ils m’ont donné le bronze préventif s’ils voyaient que j’allais faire quelque chose de mal. De quelle vertu êtes-vous le plus fier ?Grâce au sport, j’ai appris à relativiser la situation et que lorsqu’une situation extrême survient, cette émotion ne m’aveugle pas. J’essaie de garder mon calme. Quel défaut n’a-t-il pas corrigé ? Il m’est difficile d’arriver à la minute exacte. Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie ?J’ai toujours aimé l’idée de voler. Qu’est-ce qui ne manque pas dans votre réfrigérateur ?Le fromage, c’est nécessaire. Dans quelle tâche domestique pourrais-je prétendre à une médaille ?Je suis très doué pour plier des tee-shirts, même si ce n’est pas très compliqué. Il aurait pu travailler à la Cour d’Angleterre.

Quelle chanson choisiriez-vous pour un karaoké ? ‘La Flaca’, de Jarabe de Palo. Mais j’ai un répertoire si quelqu’un voulait chanter sa. S’ils le nomment président du gouvernement, sa première mesure sera… Il aura une fête de bienvenue. C’est le premier. Plus tard, beaucoup de choses devront être analysées sereinement, la séparation des pouvoirs est incomplète, les retraites devront être réformées… Il y a tellement de choses à régler… Qu’avez-vous appris de la pandémie ? fois il n’y a pas de seconde chance, nous devons profiter des options dont nous disposons. Pendant le confinement, c’était les cuisines ? Quel était ton plat vedette ?Je n’étais pas très cuisinier car nous étions toute la famille. Mais je suis doué pour faire des truffes au chocolat, je sais qu’elles ne sont pas très saines, mais de temps en temps… Qu’avez-vous fait pendant la pandémie que je n’aurais jamais pensé faire ? Il avait l’air bien après l’édition et le mixage des sons. Parfois, j’ai peu de patience pour faire ce genre de chose. Avec quelle personne célèbre irais-tu manger des sushis ? Il y en a plusieurs, j’aimerais y aller avec des comédiens : Goyo Jimnez, Florentino Fernandez, Ernesto Sevilla… Avec quel athlète aimerais-tu faire un selfie dans le village ? Avec Rafa Nadal, mais il n’est pas à Tokyo Donc avec des gens qui ont été importants pour moi, comme Chuso ou des amis, qui ont commencé l’athlétisme pour enfants avec moi, par exemple, Pablo Sánchez-Valladares. Nous allons le mettre ensemble avec celui que nous avons fait il y a des années, pour voir si nous avons changé quelque chose.

Quelle série télévisée vais-je emporter au Japon ? Qu’est-ce que la valise porte toujours, les chaussures pour concourir. Ils sont ce dont j’ai besoin, donnez ma taille. Avez-vous un objet ou une amulette que vous emportez toujours en compétition ?Je ne porte pas d’objets comme ça, car tout vous pèse dans la course. J’essaie de porter des choses positives dans ma tête ou dans mon cœur… S’il n’y avait pas de bulle, où aurais-je aimé aller à Tokyo ?Il y a un endroit spectaculaire, la Tour de Tokyo. C’est très haut, il y avait beaucoup de vues sur la ville, c’était incroyable. C’était comme voir la mer, mais avec des gratte-ciel. Si vous gagnez une médaille, fera-t-il quelque chose de fou ? Je pense que non car si vous êtes génial ils ne vous laisseront pas être un espion et c’est un problème qui doit être pris en compte.