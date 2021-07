Athlétisme | Jeux olympiques : Elaine Thompson salue la technologie

Mise à jour 31/07/2021 – 15:30

L’athlétisme est entré dans une autre ère. Chaussons, chaussons, chaussons... Il a été approuvé par l’épreuve du 100 mètres féminin qui a consacré Elaine Thompson-Herah à répéter l’or olympique remporté il y a cinq ans à Rio de Janeiro. Il a remporté avec 10,61, la deuxième meilleure note de tous les temps, le record olympique et un léger vent de face (-0,6 m/s). Il se situait à moins de 11 cents du record de Florence Griffith, que la technologie commence à sérieusement menacer.

Thompson a mené un balayage jamaïcain, le premier de tous à réussir le test de la reine, avec Shelly Ann Fraser-Prycer (10,74), deuxième, complétant sa collection (2 médailles d’or, une d’argent et une de bronze en quatre Jeux) et Shericka Jackson (10,76) à la troisième place avec un record personnel. La Jamaïcaine de 29 ans imite la séquence que seules quatre femmes dans l’histoire ont : la petite sprinteuse qui est montée sur le podium à côté d’elle, Gail Devers et Wyoma Tyus.

Vitesse habituée à s’incliner devant le secteur masculin -l’italien Jacobs (9,94) a surpris dans la série et semé le doute Bromell (10,05), qui a traversé des temps pour les demi-finales- maintenant il est temps de le faire avec les femmes.

La finale s’est bien terminée. Les lumières du stade se sont éteintes et la ligne était éclairée d’un côté à l’autre dans des tons rosés pour projeter chacune des biographies au sol. C’était une mise en scène de vedettes, ce que les sprinteurs représentent pour l’athlétisme, surtout en ces temps où les plaques de carbone menacent d’annihiler tous les records. Y compris les suspects de dopage de la fin du 20e siècle.

Belle carrière

Activé les leviers, il se mit à la course. C’était magnifique, le meilleur depuis Atlanta sûrement, agrémenté de conditions fabuleuses. 30 degrés et 85 pour cent d’humidité. Les cris et la rafale de flashs qui accompagnent habituellement cette épreuve manquaient.

Fraser-Pryce activé rapide (0,139) et Elaine, beaucoup plus grande, a mis du temps à se détacher des plots (0,150). Les yeux étaient fixés sur elle. C’était un duel entre les deux plus gros de la dernière décennie. La vétéran Shelly, mère de 34 ans, a couru après Usain Bolt et ses trois médailles d’or ; le plus jeune, qu’il avait battu dans les longues épreuves jamaïcaines, cherchait à égaler son rival.

Au mètre 60, le dénouement était chanté. Fraser-Pryce, 1,52, tentait d’accélérer le mouvement de ses jambes pour gagner des mètres à Thompson, qu’il a remarqué en avant sur le côté gauche dans un regard périphérique. Le champion, plus grand de six pouces, avait une foulée plus longue. Formée par Steve Francis, le technicien qui a amené Asafa Powell au record du monde, elle savait que son opportunité était là.

Thompson a franchi la ligne d’arrivée en hurlant comme une folle. La marque vous projette dans un nouveau défi, le record de Florence Griffith qui a déjà 33 ans. Pour l’instant, l’Américain s’est fait cambrioler par l’olympien et personne ne nie que tout puisse arriver dans l’immédiat. Les ingénieurs ont pris la parole.

C’était le point culminant d’un après-midi dont l’autre moment de plaisir C’était la finale du relais mixte. La Pologne est entrée dans l’histoire avec la première médaille d’or, secondée par la République dominicaine, qui a battu les États-Unis d’une centaine. Pas de surprise sur le disque, le Suédois Stahl l’a emporté.