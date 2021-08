Athlétisme | Jeux olympiques: Elaine Thompson se classe également comme Florence Grittith en 200

Elaine Thompson a été confirmée comme la femme la plus rapide du 21e siècle. Il vend le doublé sur 200 mètres avec 21,52 (+0,8 m/s), la deuxième meilleure note de tous les temps, à 19 centimes du record que Florence Griffith, dont les notes interrogent, établi aux Jeux olympiques de Sel.

Deux rues, à gauche, sur la 5, la Namibie Christine Mboma, L’une des femmes délogées des tests de milieu de terrain en raison de son hyperandrogénie, a remporté la médaille d’argent (21,81), avec 18 ans, battant le record du monde des moins de 20 ans. C’est peut-être elle qui retire Flo des listes. L’Américaine Gabrielle Thomas, que la Caraïbe a bannie des listes (elle a secondé Griffith avec son 21.61 juin) a décroché le bronze (21.87), en retirant du podium la ‘mère fusée’, Shelly Ann Fraser-Pryce (21.94).

C’est un plaisir de voir Thompson faire le tour du virage. C’est un sphinx courant : les paumes tendues, les bras parfaitement rythmés à 90 degrés, des autoroutes pour que l’irrigation sanguine passe par les extrémités. Quand je m’en suis sorti. J’étais déjà le gagnant. L’arrivée de Mboma a réduit la distance à 38 millièmes, mais c’était sûrement déjà ce qui l’avait sorti du coin.

La jamaïcaine devient la reine de la vitesse et, en attendant le relais, comme candidate à la reine des Jeux malgré la performance de la nageuse australienne Emma McKeon. Elle est devenue la troisième sprinteuse de l’histoire à défendre avec succès la couronne olympique, après Veronica Campbell (2008) et Barbel Wockel (1980), et la première femme avec deux doublets olympiques de 100 et 200. Eliane a triomphé dans cette courbe quelques minutes auparavant, il avait vu l’Américaine de 17 ans Eriyon Knighton remporter la série. Sans forcer, il a fait 20,02 dans une demi-finale que De Grasse a remportée (19,73). Comme Mboma, il est l’héritier.