Athlétisme | Jeux Olympiques : Eusebio Cceres se qualifie pour la finale olympique de longueur

Eusebio Cceres, à contre-courant, chaussons de l’année 2012 Face aux plaques de carbone avec lesquelles il a fini par abandonner, il s’est hissé en finale de la longueur. Ils ont demandé 8,15, mais seul le Cubain Echevarra est arrivé à cette distance avec un saut orthodoxe et très long qui a atterri à 8,50, ce que seul Carl Lewis avait fait en qualification, le Grec Tentoglou (8,22) -” a été installé entre 8,20 et 8,40. dans toutes les compétitions”, décrypte Eusebio et le Japonais Hashioka (8.17). Cceres a obtenu 7,98 dès le premier saut comme neuvième record.

“C’était bien. On a décidé de sauter loin face au nombre de nuls. J’ai fait cette saison pour m’assurer”, confie celui d’Onil qui est physiquement plus beau que jamais. Je donne 3000 tours à ma version de 2013 ou à n’importe quelle autre, mais techniquement… je ne finis pas. Mais bon, on est en finale et je ne veux plus me contenter de rien », confie un athlète qui sait qu’il est capable de sauter 8.37.

“J’ai besoin de peaufiner les petits détails”, assure le sauteur qui cherche son moment depuis près d’une décennie et maintenant à 29 ans il arrive au stade olympique de Tokyo, au contraire où Mike Powell le 30 août 1991 a battu le record du monde et se dit pourquoi pas. Même avec ses baskets “vintage”. “Eh bien, la vérité est qu’il me semblerait plus juste qu’ils aient été implantés depuis le début de l’année. Pour le faire maintenant en phase alpha, car cela ne me semble pas juste la vérité car tout le monde n’a pas accès à eux », ajoute-t-il.