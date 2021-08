Athlétisme | Jeux Olympiques : Fontes et Mechaal, en demi-finales olympiques de 1500

Ignacio Fontes et Adel Mechaal qualifiés pour les demi-finales du 1500 m masculin, qui auront lieu le jeudi 5. Jess Gmez est restée sur le terrain.

Sur une piste mouillée de la pluie précédente, Fontes a fait face à une carrière difficile dans laquelle il a dû utiliser ses mains pour garder ses distances. Le début, dans la série dans laquelle voyageait Filip Ingebrigtsen – éliminé -, l’était encore plus. A tel point que j’ai décidé de fermer le groupe. A la Sifan Hassan. Dans le dernier tour, il avait cinq mètres de retard, mais sa dernière course était louable. Vous dépassez cinq athlètes pour terminer huitième avec 3:36.95, dans une série que le Belge Debjani a remporté en 36 plongeons.

La seconde était très lente. Kipsang a gagné avec 3: 40.68. Et Jess Gmez n’a pas eu de chance de voir, à deux reprises, deux athlètes se sont retrouvés au sol devant leur nez dans le dernier tour. C’est ce qui doit remonter si loin. Il a à peine déjoué le Polonais Lewandowski, l’obligeant à faire un effort brutal au compteur. Quand j’étais en croisière, le Qatar Hassan s’est écrasé. Les cambrioleurs se sont déséquilibrés et ont terminé en 3 : 47,27, sans le choix.

Dans la troisième manche, Jakob Ingebrigtsen et l’Australien McSewyn. On sentait qu’il serait le plus rapide, ce qui favorisait Adel Mechaal. On supposait que ce serait le plus rapide, mais le Norvégien a couru avec la calculatrice et cela s’est fait sentir dans le rythme. Il a dépassé 800 en 1:58 parce que McSewyn l’a tiré. Mechaal, toujours bien placé, a terminé sixième, le dernier à se qualifier directement (3:36.74). Le Britannique Heyward s’est imposé (3 : 36,14) El Bakkali, le tout nouveau champion olympique du 3000 haies, abandonne à un tour de la fin, n’a pas terminé.