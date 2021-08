Athlétisme | Jeux Olympiques : Gabby Thomas, l’épidémiologiste de Harvard qui a conquis les Jeux

À thomas gabby, tout neuf bronze au 200 mètres, le métal qui vient d’être accroché autour du cou n’est qu’une partie de plus de un cursus impressionnant qui ne colle pas exclusivement au tartan. En fait, l’athlète géorgienne accumule presque autant de médailles en athlétisme qu’elle en a eu au cours d’une vie universitaire de frais de scolarité qui l’a amenée à diplômé de la prestigieuse université Harvard en neurobiologie.

Thomas avait devant lui le défi de devenir le premier champion olympique du plus célèbre centre d’études des États-Unis avec Yale et bien qu’il n’y soit pas parvenu, toute l’institution de Cambridge, dans le Massachusetts, vibrait à chaque foulée de son camarade. “Il commence seulement à effleurer la surface de sa carrière sportive.”, a affirmé après la course Ngozi Musa, le camarade de classe de Thomas qui a également un parcours en classe et dans le monde de la médecine.

Le sprinteur américain continue avec ses études à l’Université du Texas avec une maîtrise en épidémiologie et gestion de la santé, alors que se bat pour réduire la disparité raciale qui existe encore dans les soins de santé aux États-Unis. “Rester à l’université me fait encore plus apprécier ce que j’ai accompli sur la piste”, a déclaré la coureuse avant de participer aux essais américains où elle a remporté la place pour réaliser un autre de ses rêves.

Même si sa mère prétend qu’il est né pour courir (à la Springsteen) Thomas n’a commencé à prendre l’athlétisme au sérieux qu’au cours de sa première année de lycée. Il ne lui a pas fallu longtemps pour exceller sur la piste, et compte tenu de son dossier académique, qui restait sa principale préoccupation, Harvard a été l’une des premières universités à frapper à sa porte, lui offrant une bourse pour étudier. neurobiologie.

Thomas était obsédé par cette spécialité depuis l’enfance. je voulais savoir pourquoi son jumeau souffrait de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et l’explication de son jeune frère pour l’autisme. “Sa situation m’a amené à vouloir étudier cette spécialité”, a avoué une athlète qui a également dû affronter son propre corps pour se rendre à ces Jeux dans une interview à ..

Le passé En mai, Thomas a reçu un diagnostic de tumeur au rein. Un diagnostic devenu la force nécessaire pour être à Tokyo. “J’ai dit à Dieu que si j’étais en bonne santé, j’allais gagner les essais. Si ce n’est pas un cancer, je me qualifie pour les Jeux.” La tumeur était bénigne et Thomas a tenu sa promesse : il est venu, a vu et a remporté un bronze au goût d’or.