in

Quoi Jess garca bragado Il est non seulement l’un des athlètes les plus admirés parmi les fans espagnols, mais aussi parmi ses coéquipiers s’est manifestée lors de la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques.

À Tokyo 2020, « Chuso » a joué, comme nous le savons, son huitièmes Jeux Olympiques. Il avait gagné la catégorie de légendaire en athlétisme espagnol et mondial pendant un certain temps, mais dans ces Jeux, il a établi un record très difficile à battre.

Ses coéquipiers l’ont reconnu. Lors de la cérémonie de clôture Jess Garca Bragado a été l’objet d’un manteau affectueux : huit fois il a été élevé dans les airs par leurs pairs, une fois pour chaque présence Olympique.

C’est la loi de la vie : Jess Garca Bragado, le dernier de Barcelone 92, Il ne défilera plus aux Jeux Olympiques, mais son exemple et son héritage restent dans l’équipe espagnole et l’athlétisme.