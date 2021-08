Athlétisme | Jeux Olympiques : Jakob Ingebrigtsen n’a aucune pitié à 1500 mètres

Mis à jour 07/08/2021 – 14:25

Jakob Ingebrigtsen a battu Timothy Cheruiyot l’un des meilleurs duels des Jeux Olympiques. La sensation continentale, “le meilleur athlète européen de l’histoire”, pour Adel Mechaal, a fait exploser le Kenyan, arrivé tellement secoué, tellement assommé, que l’Ecossais Josh Kerr (3:29.05), la réponse à une famille de rugbymen , 23 ans, a presque volé l’argent. Je l’ai gardé quatre centièmes.

Il n’y a eu aucune pitié dans la seule épreuve que le Norvégien a couru dans ces Jeux. Peut-être qu’à Paris tentera-t-il d’autres défis, mais à 20 ans, son père Gjert, l’œil qui contrôle tout dans l’extraordinaire famille, calcule que les Jeux Olympiques sont un cadre trop gigantesque pour les expérimentations.

Jakob est sorti à 56,14. En un seul tour J’ai placé tous les morceaux sur la tarte aux grains trigonométriques de Tokyo. Il a provoqué le cut où se trouvait Cheruiyot et l’Australien Stewart McSweyn, l’autre qui est capable de courir sous les 3,30. Je finirai septième.

Méchaal courageux

Les autres étaient à 10 mètres. Et Abdel Mechaal, le vétéran du visage juvénile, 30 ans, voulait être le protagoniste. Il a passé le 1000 à 2,20 et a décidé qu’il était temps de se tester. C’était le neuvième ah. “Il aurait dû y avoir plus d’étincelles au début”, a-t-il regretté plus tard.

L’année n’a pas été heureuse pour l’athlète qui, marié à une femme turque, réside à Istanbul. La leucémie de sa mère, une anémie qui a fait chuter son hématocrite à 38, la découverte de ses problèmes aux ischio-jambiers dus à l’oppression de ses dents de sagesse… « Si ce n’est pour ma femme, je ne viens pas ici. J’étais encouragé. J’ai pris l’avion pour le championnat d’Espagne trois jours avant. »

L’Espagnol était sorti de la grande bataille. Lorsque McSweyn a éclaté, le bronze était déjà un combat entre Kerr et Kipsang, le deuxième Kenyan à participer aux demi-finales en 3 : 31,65. Mechaal a continué sa progression, mais il était impossible de les rattraper.

Ingebrigtsen a frappé la main droite avant de terminer le dernier virage. Comme Fermn Cacho à Barcelone 92, le dernier des Européens à avoir remporté le mile olympique. J’ai terminé en 3 : 28,32, la meilleure note qui ait été obtenue aux Jeux Olympiques.

Mechaal est arrivé cinquième avec 3: 30,77. Je n’avais jamais couru aussi vite. “Ils m’ont battu parce qu’ils sont meilleurs et je me débrouille très bien. Quatrième à la Coupe du monde de Londres, cinquième ici et à ce niveau, c’est être heureux. J’ai terminé en 3,30, donc je n’ai pas joué », a-t-il souligné après une carrière qui le place comme le quatrième Espagnol de tous les temps après Katir (3 : 28,76), Cacho (3 : 28,95) et Reyes Estvez (3 : 30,57) .

L’autre Espagnol en finale, le jeune Ignacio Fontes, a terminé treizième avec 3 : 38,56.