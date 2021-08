Athlétisme | Jeux Olympiques : “Je suis content, si je n’avais même pas encore couru une Coupe du Monde !”

Mo Katir le précise dès qu’elle commence ses explications que les attentes offertes par son été, ses trois records nationaux, la victoire sur Ingebrigtsen à Mnaco en 1500.

“Personne ne peut dire qu’il est finaliste olympique en 5000. Ce n’est pas facile car il y a beaucoup de niveau. Les gens pensent qu’il est facile d’arriver ici et de gagner une médaille. Les gens doivent comprendre qui est Chelimo, qui est Cheptegei et je suis une recrue aux Jeux “, a-t-il déclaré pour essayer d’expliquer ses normes. ” Cela faisait des années qu’un Espagnol n’avait pas atteint une finale olympique de 5 000. Et pas seulement ça, j’ai été huitième. Pour moi, c’est une grande réussite », a-t-il ajouté.

La façon de courir, pas très rapide, Mais c’est la façon dont vous exécutez ce genre de test n’est pas encore familier à la mule. “Il y a des gens qui ont plus d’expérience dans la course comme ça. Courir vite, bien, mais comme ça… ça me manque. Que j’ai une bonne note (12,50), mais Cheptegei a le record du monde en 12,35. Il n’y a pas comparaison. J’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai 23 ans et je dois encore le faire. Je ne peux pas exiger plus de moi-même. J’ai tout donné et mes rivaux étaient supérieurs.

« Vous ne gagnez pas toujours. Parfois, il se perd. Peut-être que sur un écran, cela semble facile, mais si vous étiez ici, vous verriez que ce n’est pas le cas. Il n’avait jamais assisté à des Jeux Olympiques. Même pas en Coupe du monde. Je ne peux rien dire. C’est mon premier championnat ! Je rentre chez moi heureux et continue de m’améliorer. Peut-être que les athlètes de maintenant 23 ans n’en étaient pas très bons. Il me reste à acquérir de l’expérience et il faut croire en moi”. Ah, je pense que je peux faire mieux, mais il faut continuer à travailler et avoir un peu de patience.”