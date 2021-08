Athlétisme | Jeux Olympiques : “Je voudrais demander un test approfondi pour savoir ce qu’est une femme”

L’un des sujets de débat fréquent en athlétisme revient au premier plan. Dans le test 200 du Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’un des favoris est Christine Mboma, athlète de Namibie. Elle a couru 21,97 en demi-finale, elle a 18 ans et fait partie de ces athlètes qui souffrent d’hyperadrongénisme. Autrement dit, votre corps a plus d’hormones produites par la testostérone que la normale.

Lié par Athlétisme mondial Pour concourir aux tests de vitesse, il n’a laissé personne indifférent de par ses performances. Et la critique est venue. L’un des plus difficiles a été Marcin Urbas, un ancien sprinteur polonais capable de perdre 20 secondes (19,98) dans la course en courbe. “Je voudrais demander à Mboma un test approfondi afin que nous soyons sûrs que c’est une femme”, a-t-il expliqué.

Mboma pendant la série AP Photo

Le pôle estime que le problème est facilement détecté. “L’avantage de la testostérone de Mboma sur d’autres participants est vu à l’œil nu. En construction, en mode mouvement, en technique tragique, mais, en même temps, il écrase en vitesse et en endurance », définit-il. Il le compare à sa carrière sportive quand il avait 18 ans. garçon. Dans mon cas, j’ai été légitimé à cet âge avec un 22.01. Elle a fait 21,97 en Tokyo“il a déclaré.

Une injustice

À Urbas c’est une injustice que Mboma battre avec une aisance suprême les records du monde juniors pour cette situation hormonale. « Avec la progression et l’amélioration de sa technique, elle passera bientôt de 21,00 en 200 et 47,00 en 400. Nous continuerons à penser que c’est juste et égal. Et c’est une injustice claire et insolente envers les femmes qui le sont, décidément » ; il expliqua.

Ne devrait pas être autorisé à concourir dans une telle atmosphère Marcin Urbas

Par conséquent, demandez un test. “Ce serait normal s’il n’avait pas un taux de testostérone plus élevé. Et, malgré cela, il est permis d’agir sur le Jeux olympiques contre les femmes. Et si c’est le cas, un traitement de réduction de la testostérone doit être appliqué. D’ici là, il ne devrait pas être autorisé à concourir dans une telle ambiance”, a-t-il déclaré.